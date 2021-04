Sahara: Le Sénégal ouvre lundi son consulat général à Dakhla

Dans le cadre de la diplomatie des consulats initiée par le Royaume en appui au plan d’autonomie dans les provinces du Sud, le Sénégal compte inaugurer, lundi prochain, son consulat général à Dakhla, a appris Hespress auprès de sources bien informées.

A noter qu’entre les villes de Laâyoune et Dakhla, ce sont jusque là plus de 20 pays africains et arabes qui ont installé des représentations diplomatiques dans les provinces sahariennes, alors que l’ouverture du consulat des Etats Unis d’Amérique à Dakhla est en cours.