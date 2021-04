Plusieurs Français et Marocains résidents en France se sont retrouvés bloqués au Maroc, après la décision du gouvernement de suspendre ses liaisons aériennes avec l’Hexagone à cause de la situation épidémiologique prévalant dans ce pays européen qui fait face aux nouveaux variants du coronavirus. En ce sens, l’Ambassade de France au Maroc a annoncé qu’une traversée maritime entre Tanger-Med et la Marseille le 10 avril prochain.

Sur sa page Facebook, la mission diplomatique française a ainsi fait savoir qu’un formulaire a été mis en place à destination des personnes souhaitant rejoindre la France par liaison maritime le 10 avril 2021, avec la nécessité « de remplir les conditions d’entrée sur le territoire français (consultable sur le site du ministère de l’Intérieur) ».

Sous réserve de l’obtention de l’accord des autorités marocaines, une traversée pourra être effectuée sur un ferry de la compagnie « La Méridionale » le samedi 10 avril 2021, indique encore l’Ambassade de France à Rabat, précisant que le départ se fera de Tanger Med en fin de journée (l’horaire exact sera précisé ultérieurement), pour une arrivée à Marseille le lundi 12 avril 2021 au matin.

Ainsi, une inscription est requise par véhicule et par personne, poursuit la même source, notant que toute inscription effectuée en dehors de ce formulaire ou avec des informations erronées ne pourra être prise en compte.

Pour conclure, l’Ambassade de France indique que ce formulaire « ne fait que recenser les vœux des personnes souhaitant emprunter cette liaison. Si la liaison est ouverte, les personnes qui se sont inscrites sur la liste seront appelées par la compagnie maritime pour l’achat des billets ».