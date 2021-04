Bourse de Casablanca: Clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca est parvenue à boucler ses échanges dans le vert vendredi, soutenue par les performances des valeurs phares opérant dans la « Sylviculture & Papier » et « loisirs et hôtels ».

Après un mouvement baissier qui s’est prolongé jusqu’à la mi-séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a clôturé en hausse de 0,17% à 11.572,95 points. Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) s’est hissé de 0,13% à 943,61 et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu de 0,17% à 9.409,03 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a reculé de 0,01% à 10.543,47 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,05% à 9.884,46 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, pour sa part, à 882,06 points (+0,12%).

La cote a vu 15 de ses indices sectoriels gagner du terrain, contre seulement 5 perdants, alors que 4 secteurs n’ont affiché aucune tendance.

Ainsi, le secteur « Sylviculture & Papier » a grimpé de 2,24%, soit la plus forte hausse de la journée, boosté par le titre Med Paper (+2,24%). De même, le secteur des « Loisirs et Hôtels » a pris 1,88%, et celui de l' »Industrie pharmaceutique » a gagné 1,82%.

Le secteur « Chimie » a accusé la plus forte baisse de la journée (-1,67%). A la baisse également, le secteur des « Matériels, logiciels et services informatiques » a abandonné 0,6%.

Le volume global des échanges de titres a enregistré 45,28 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 599,68 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par CDM (+3,99% à 467,95 DH), Jet Contractors (+3,99% à 212,65 DH), Auto Hall (+3,93% à 83,25 DH), Ennakl (+3,89% à 29,37 DH) et Lesieur Cristal (+2,35% à 174 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.com (-3,78% à 30,31 DH), Microdata (-2,72% à 680 DH), Colorado (-2,06% à 56,71 DH), Aluminium Maroc (-1,95% à 1.407 DH) et Snep (-1,77% à 556 DH).