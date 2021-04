Abus et dépassements sur les routes: Les camionneurs optent pour l’escalade

Le syndicat des propriétaires et conducteurs de camions petit et grand tonnages ont observé une grève nationale de 24h, entre jeudi 1er et vendredi 2 avril. Cette escalade intervient suite aux nombreux dépassements et abus dont souffrent les professionnels du secteur au Maroc, mais aussi du côté du voisin européen, l’Espagne.

Le 29 mars 2021, le syndicat des propriétaires et conducteurs de camions petit et grand tonnages de la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, affilié à l’UMT, a adressé un courrier au ministre de la justice, annonçant une grève nationale de 24h, qui peut-être prolongée si besoin est. La cause n’est autre que les dépassements au quotidien dont ils sont victimes sur les routes marocaines de la part des autorités, notamment les arrestations des patrons et chauffeurs de camions à cause du Dahir de 1974, qu’ils estiment dur et injuste.

« Nous vivons un enfer sur les routes marocaines. Il faut à chaque fois payer pour être épargné. On dirait que nous sommes revenus des décennies en arrière. Et nous considérons cela comme étant un abus. Sans parler des restrictions hors la loi, mises en place par les autorités espagnoles et qui nous obligent à ne pas dépasser 200 litres de carburant de plein avant l’entrée sur leur territoire. Ce n’est stipulé nulle part. Nous avons le droit de faire notre plein au Maroc avant de prendre la route« , dénonce dans une déclaration à Hespress Fr, Driss Akalai Driouech, Représentant général du syndicat des propriétaires et conducteurs des camions petit et grand tonnages, affilié à l’UMT.

Autant de dépassements qui nécessitent selon le syndicaliste, l’intervention du ministre de la Justice et la modification en urgence du Dahir de 1974. D’ailleurs, le syndicat l’a clairement revendiqué dans son courrier du 29 mars adressé au ministre de la justice. Pour le syndicat, « ce dahir permet justement ce type d’abus et de dépassements dont sont victimes les professionnels du secteur, patrons et conducteurs« .

Ainsi, le syndicat a appelé le ministre de la justice à intervenir pour la modification du Dahir de 1974 qui définit la responsabilité légale en cas de transport de produits illicites à bord des camions de transport routier, d’appliquer le poids autorisé et de subventionner le gasoil professionnel.

Le syndicat des propriétaires et conducteurs de camions petit et grand tonnages de la région de Tanger, appellent ainsi le responsable gouvernemental à « intervenir en urgence pour protéger les professionnels du secteur par sa contribution et son approbation des propositions apportées par le syndicat au projet de modification du Dahir de 1974, et à mettre fin à l’ensemble des dépassements et souffrances que vivent les professionnels du secteur sur la route« .

La grève nationale de 24H des propriétaires et conducteurs de camions petit et grand tonnages a connu une réussite à hauteur de 80%, nous affirme Driss Akalai Driouech, qui précise que cette grève ne sera pas prolongée pour le moment en attendant la réaction de la tutelle et du ministère de la Justice.

Trois autres associations ont appelé à une grève nationale durant la même période, pour protester contre « l’absence totale du ministère de tutelle, ce qui expose les acteurs du secteur du transport et de la logistique à un ensemble de contraintes ». Il s’agit de l’Association Marocaine des Transports Routiers Intercontinentaux du Maroc (AMTRI-Maroc), l’Association Marocaine du Transport et de la Logistique (AMTL) et la Fédération Nationale du Transport Multimodal (FNTM) .