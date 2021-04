Coronavirus: Plus de 12.000 morts ces dernières 24H dans le monde

La pandémie de coronavirus a fait au moins 829.089 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles vendredi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce jeudi 1er avril 2021 à 18H, de 496.676 cas confirmés, 483.711 guérisons et 8.825 décès alors que 4.329.244 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 3.767.210 ont reçu leur deuxième dose.

Dans le détail, le Royaume compte désormais 496.676 cas confirmés, 483.711 guérisons, 8.825 décès, et 4.140 cas actifs, dont 439 dans un état grave (28 sous intubation et 209 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 129.564.590 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de jeudi, 12.226 nouveaux décès et 703.713 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3.769 nouveaux morts, les États-Unis (1.078) et la Hongrie (525).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 553.120 décès pour 30.539.175 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 325.284 morts et 12.839.844 cas, le Mexique avec 203.664 morts (2.244.268 cas), l’Inde avec 163.396 morts (12.303.131 cas), et le Royaume-Uni avec 126.764 morts (4.350.266 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 250 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (220), le Monténégro (205), la Bosnie (203) et la Belgique (199).

L’Europe totalisait vendredi à 10H00 GMT 962.463 décès pour 44.160.858 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 788.583 décès (24.990.294 cas), les Etats-Unis et le Canada 576.113 décès (31.525.181 cas), l’Asie 273.384 décès (18.052.699 cas), le Moyen-Orient 114.511 décès (6.562.048 cas), l’Afrique 113.038 décès (4.235.833 cas), et l’Océanie 997 décès (37.678 cas).

Le Chili ferme ses frontières, le Pérou reconfine

Le Chili va fermer ses frontières durant tout le mois d’avril, la Bolivie au moins une semaine avec son voisin brésilien et le Pérou se reconfine pour le long week-end de Pâques : les pays d’Amérique du sud tentent de freiner la hausse brutale des contaminations au coronavirus. Le nombre de contaminations au Covid-19 au cours des dernières 24 heures a atteint un nouveau record de 7.830 cas dans le pays.

Record de cas en Turquie

La Turquie a enregistré plus de 40.000 cas de Covid-19 en 24 heures, son bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels publiés jeudi soir. Selon le ministre de la Santé Fahrettin Koca, 40.806 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en 24 heures et 176 personnes sont décédées des suites du Covid-19.

Variant sud-africain: Pfizer efficace

Pfizer/BioNTech a affirmé jeudi que son vaccin conservait une efficacité très élevée contre le variant sud-africain, citant des conclusions d’essais cliniques menés en Afrique de Sud.

Madagascar rejoint Covax

Le ministre de la Santé malgache a annoncé jeudi que le pays avait rejoint le mécanisme Covax d’aide aux nations défavorisées, faisant suite à une promesse récente de déployer des vaccins contre le Covid-19, après des mois de résistance du président.

Incidents à Bruxelles

La police a fait usage de canons à eau jeudi en fin d’après-midi à Bruxelles pour disperser entre 1.500 et 2.000 personnes rassemblées dans un parc pour une fête malgré l’interdiction des autorités en raison de la pandémie de coronavirus.

Retour au stade pour les Yankees

Maillot rayé sur le dos, gant à la main et masque sur le visage, les fans des New York Yankees sont revenus jeudi dans leur stade pour la première fois depuis octobre 2019, au moment du lancement de la saison de baseball aux Etats-Unis. Resté vide pour toute la saison de 2020, le Yankee Stadium, une enceinte de 54.000 places qui sert toujours de site de vaccination, est maintenant autorisée à opérer à 20% de sa capacité maximale dans un contexte d’assouplissement des restrictions à New York.

Bonucci positif

Le défenseur de la Juventus Leonardo Bonucci a été testé positif au coronavirus, à peine revenu du rassemblement de la sélection italienne dont plusieurs membres de l’encadrement avaient été testés positifs mercredi, a annoncé jeudi le club turinois.