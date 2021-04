Afrique/BM:  Benchaâboun pour l’intensification de la prestation de services inclusifs

Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, en qualité du 2ème Vice-président au sein du bureau du Caucus pour l’année 2021, a invité, jeudi, la Banque mondiale (BM), de par son expertise, à adopter une approche holistique nécessaire pour intensifier la prestation de services inclusifs en Afrique.

« Lors d’une réunion virtuelle entre David Malpass, Président du Groupe de la BM et le Groupe consultatif africain (Caucus africain), constitué des ministres des finances et des gouverneurs des Banques centrales des 54 pays africains membres du Fonds monétaire international (FMI) et de la BM, Benchaâboun a souligné l’importance d’un appui élargi et soutenu de la Banque pour accompagner les pays africains dans les principaux domaines prioritaires », indique un communiqué du ministère.

Benchaâboun, qui a prononcé à cette occasion une intervention au nom des gouverneurs africains sur la thématique du « renforcement de la prestation de services dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de la protection sociale », a précisé qu’il s’agit du soutien au secteur privé en matière de production nationale d’équipements médicaux et de l’élargissement des programmes sociaux en adoptant des mécanismes mieux ciblés.

« Il est aussi question du soutien à l’infrastructure de connectivité et à la numérisation en Afrique afin de permettre une prestation rapide et efficace des services de l’éducation, de la santé et d’autres services publics, y compris les programmes de protection sociale et le développement des capacités institutionnelles des pays africains pour la mise en œuvre des projets liés à la pandémie du coronavirus », a-t-il ajouté.

Benchaâboun a exprimé le souhait de renforcer la coordination entre la BM et les agences des Nations Unies, en particulier l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les autres banques multilatérales de développement (BMD) et les donateurs bilatéraux, pour l’acquisition des vaccins anti-covid et d’assurer une harmonisation et une complémentarité plus fortes entre les différents programmes initiés par la Communauté internationale.