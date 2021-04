Infections en hausse : Casablanca se distingue manifestement par un relâchement et un non-respect des mesures barrières

S’il est un fait que l’on constate au quotidien ces derniers temps au Maroc en cette crise sanitaire qui n’en finit pas, c’est, malheureusement, le relâchement à tous les niveaux que l’on attribue certes à une lassitude générale mais qui ne doit en aucun cas non plus, occulter la dangerosité de la situation à laquelle nous nous devons de faire face avec la plus grande vigilance.

Malgré que les autorités sanitaires n’ont de cesse de mettre en garde, contre tout relâchement dans le respect des mesures sanitaires et préventives mises en place afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 et de s’en prévaloir. Malheureusement, fort est de constater que nombre de Marocains ont baissé la garde et plus particulièrement dans la région de Casablanca-Settat. On aura beau rabâché les mêmes rengaines et avertir contre le relâchement face aux mesures sanitaires et ses conséquentes à savoir que la situation épidémiologique grave restera inchangée, auquel cas, souligner la nécessité du respect scrupuleux des mesures de prévention préconisées par les autorités (port du masques, respect de la distanciation, lavage fréquent des mains…), rien n’y fait le résultat est sans appel, c’est un manque de vigilance manifeste en termes de constatations.

Ce non-respect des mesures barrières pourtant décidées pour les différents acteurs et activités, risque de concourir à ce que la situation sanitaire que l’on a du mal à stabiliser explose de nouveau et nous place dans une situation sanitaire de crise similaire aux derniers pics vécus, sinon plus au regard de la propagation des variants qui prend une tournure inquiétante. Jeudi, à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a rappelé la gravité de cet état de fait en soulignant une accélération fulgurante des infections et contaminations dans la région de Casablanca-Settat. Le nombre de cas représente désormais 50% du total recensé dans le Royaume et le taux de positivité a atteint 12% dans cette région contre une moyenne de 4,2% au niveau national.

Ces indicateurs alarmants trouveraient leur explication, notamment dans le relâchement d’une partie des citoyens, illustré par le non-respect des mesures barrières et de la distanciation physique dans la métropole économique. Il serait vraiment dommage de perdre toute la crédibilité de ces résultats et sacrifices consentis par les Marocains alors que l’on est presque à une sortie de crises grâce à une campagne de vaccination qui semble aller bon train du moins en ses débuts et qui reste sujette à la conjoncture internationale. Des résultats au demeurant salués par la communauté internationale, du fait d’un taux de létalité qui reste parmi les plus faibles mais qui pourraient être compromis au regard du relâchement des citoyens dans le respect et l’adoption des mesures barrières établies.

Jeudi, le ministère a été tenu de lancer une fois de plus, un appel aux citoyens, les invitant à respecter les mesures de prévention décidées pour lutter contre le coronavirus, face à l’augmentation du nombre de décès et de cas critiques, enregistrée ces derniers jours et particulièrement dans la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 409 cas d’infections sur les 579 enregistrés à ce jour dont 313 ont été enregistrés dans la seule ville de Casablanca, 34 cas à Nouaceur, 22 à Mohammedia, 12 à Settat, 11 à Berrechid, 8 à El Jadida, 7 à Mediouna et 2 à Benslimane. Cette région fait office « de l’enfant terrible » si on la compare à Rabat-Salé-Kénitra deuxième à voir enregistré le plus important bilan ces dernières 24 heures avec 36 nouvelles infections au coronavirus dont 11 identifiées à Salé, 10 à Skhirat-Témara, 6 à Rabat, 4 à Kénitra et à Sidi Kacem et 1 à Sidi Slimane.

Autre fait qui préoccupe nos spécialistes, l’apparition des nouveaux variants de virus qui suscite l’inquiétude d’autant plus que le vitesse de leurs propagations est jugée plus importante. C’est de l’avis notamment du professeur Said Afifi, membre du comité scientifique et technique de vaccination. Le spécialiste appelle au strict respect des mesures barrières et regrette, le relâchement et le non-respect les mesures barrières, alors que de nouveaux variants de virus circulent toujours, favorisant le propagation. Aussi dans une allocution télévisée il a déclaré « on appelle les Marocains à plus de vigilance sachant que la nouvelle souche est à 70% plus virulente. On a vu ce qui s’est passé à Dakhla, il ne faut surtout pas relâcher les efforts ».