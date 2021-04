Les grands chantiers du programme « Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit » atteignent leurs dernières phases

Les travaux de plusieurs grands chantiers, qui s’inscrivent dans le cadre du programme de développement spatial “Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit”, ont connu un rythme de réalisation accéléré, a indiqué l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

Il est prévu que les travaux de construction et d’équipement, qui ont connu un rythme de réalisation accéléré, s’achèvent en fin de cette année, conformément au calendrier fixé dans le cadre du programme, a précisé l’APDN dans un communiqué.

Le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, accompagné du gouverneur de la province d’Al Hoceima, Farid Chourak et du directeur général de l’APDN, Mounir El Bouyoussfi, a effectué jeudi, en présence d’une délégation de responsables des secteurs concernés, d’architectes et de responsables de bureaux d’études et d’entreprises, une visite pour s’enquérir de plusieurs grands chantiers qui s’inscrivent dans le cadre dudit programme.

Il s’agit du Grand théâtre, du conservatoire de musique, du Centre méditerranéen de la mer d’Al Hoceima, du Centre hospitalier provincial d’Aït Youssef Ou Ali et de la cité sportive d’Aït Kamra, qui comprend un grand terrain de football, une piscine et une salle couverte.

Selon le communiqué, ces projets devraient contribuer au renforcement de l’attractivité territoriale et à la réalisation d’un développement économique et social au niveau de la province d’Al Hoceima.

L’APDN se penche sur l’étude des méthodes de gestion de ces infrastructures sportives et culturelles et des moyens à même d’en faire un levier de développement territorial au niveau de la ville d’Al Hoceima et les communes avoisinantes, et ce conformément aux objectifs du programme de développement spatial “Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit”.