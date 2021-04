Revue de presse quotidienne de ce vendredi 2 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 2 avril 2021

Aujourd’hui Le Maroc

• Fin du crédit Relance : Le privé dans l’attente. Les regards se tournent vers le Comité de veille économique (CVE), attendu par la communauté économique sur un point bien précis. En effet, la date du 31 mars 2021 fut bien particulière pour beaucoup d’entreprises, car ce jour coïncide avec l’expiration de la date limite d’octroi des crédits Relance fixée par le Comité lors de sa dernière réunion tenue en janvier dernier. Si la prorogation est aujourd’hui remise sur la table puisque les effets de la crise sanitaire se font toujours ressentir chez de nombreux secteurs d’activité, les conditions d’éligibilité pourraient subir un tour de vis. L’objectif d’orienter plus les crédits Relance vers des secteurs et des entreprises qui offrent la capacité réelle de repartir ou rebondir avec la crise sanitaire. Il n’est plus question autrement de maintenir le robinet ouvert pour des entreprises déjà condamnées ou bien celles qui rencontraient des difficultés bien avant la crise sanitaire.

• L’Anapec pour l’insertion des femmes saisonnières de Huelva à leur retour. L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec) prépare une insertion socioprofessionnelle aux femmes travaillant dans la cueillette de fruits rouges à Huelva à leur retour au Maroc. S’exprimant lors d’un atelier national portant sur le projet Irtiqaa pour «l’Autonomisation des femmes travailleuses migrantes circulaires au Maroc», coorganisé par l’Agence et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Abdelmounime El Madani, directeur de l’Anapec a expliqué qu’ en tant qu’agence nationale chargée de l’insertion socioprofessionnelle au Maroc, l’Anapec ambitionne d’ autonomiser les travailleuses saisonnières de retour dans leur communauté d’origine via un programme d’appui et d’accompagnement socio-économique post-retour, adapté à leurs profils et à leurs besoins.

Le Matin

• Récession attendue de 7,1% de l’économie nationale en 2020. Derrière cette nouvelle prévision du Haut-Commissariat au Plan (HCP), inférieure de 0,1 point par rapport à la précédente, une contraction de 6% au quatrième trimestre 2020. Selon les chiffres provisoires de l’institution, la valeur ajoutée du secteur primaire, en volume, a reculé de 6,8% au cours de cette période (-5,2% un an plus tôt). Et pour cause, «la baisse de 7,3% de l’activité de l’agriculture et l’augmentation de 0,3% de celle de la pêche», précise le HCP. Pour le secteur secondaire, la valeur ajoutée s’est contractée de 1,6%, après une hausse de 2,9% un an auparavant.

• 2020, une année à oublier pour ADM. Autoroutes du Maroc (ADM) a immanquablement fait les frais de la crise sanitaire. Son chiffre d’affaires consolidé a chuté de 18% sur un an à un peu plus de 3 milliards de DH, sous l’effet d’un net retrait de 27% du chiffre d’affaires consolidé lié à l’exploitation des infrastructures. Le résultat opérationnel, quant à lui, ressort en baisse de 58% à 830 millions de DH, conséquence directe de la baisse du CA 2020. Dans ce tableau, le coût de l’endettement financier net de l’entreprise publique s’élève à 2 milliards de DH, soit 586 millions de DH de plus en un an. Une évolution qu’ADM explique par la soulte financière sur le reprofilage de l’emprunt obligataire et l’impact d’actualisation du crédit TVA.

L’Economiste

• Bourse: les dividendes résistent au choc du covid. Après une année 2020 qui aura déjoué tous les pronostics, la préoccupation des investisseurs surtout les petits porteurs porte sur la santé financière des sociétés cotées mais aussi, sur leurs rémunérations. La fin des publications des résultats annuels permet d’y voir un peu plus clair. Les pensionnaires de la Bourse de Casablanca vont reverser 14,4 milliards de DH à leurs actionnaires selon les compilations de BMCE Capital Research. La masse de dividende est en baisse de 9% par rapport à 2019 sachant que l’année dernière, de nombreuses entreprises ont révisé leur position après le déclenchement de la crise sanitaire. • Le Nord lance son défi « 1000 entreprises ». Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’implique dans la crise économique que traversent Tétouan, Mdiq et Fnideq. Il vient de parapher trois accords pour l’aide à la création d’entreprises dans ces préfectures pour la création de 1.000 entreprises, soit l’équivalent de 5.000 postes de travail, selon une note du Conseil. Un premier accord concerne le lancement d’un programme d’intégration via les activités économiques au profit des jeunes porteurs de projets au titre de l’année 2021. Il a été signé avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité avec un budget global de 10 millions de DH.

L’Opinion

• La quête possible d’une mutation économique. « Le moment est venu pour Essaouira de prendre la juste mesure des atouts qui lui sont propres pour les transformer en opportunités d’investissements performants, compétitifs et durables », a déclaré, mercredi, André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador. S’exprimant en ouverture de la rencontre virtuelle sur l’investissement, organisée par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) en partenariat avec la Province d’Essaouira, Essaouira Innovation Lab et l’Association Essaouira-Mogador, Azoulay a mis en relief « le double rendez-vous que l’Histoire peut donner à Essaouira avec, d’une part, la mutation radicale que va connaître le paysage économique, industriel et commercial pour les jours après-Covid et, d’autre part, la focalisation accentuée des investisseurs de demain en direction des industries propres, des produits bio et de l’optimisation des différentes filières des énergies renouvelables ».

• Construction d’un nouveau centre médical. Dans le but de renforcer le dispositif national de veille épidémiologique, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a lancé les travaux de construction du premier centre de diagnostic et d’expertise sur la tuberculose et les mycobactéries. Cette structure, qui sera érigée au sein de l’Institut Pasteur-Maroc, permettra de répondre aux besoins nationaux de santé publique en matière de diagnostic et de suivi biologique de cette maladie, ainsi que la formation et l’enseignement dans le domaine de la mycobactériologie. Une convention de partenariat en la matière a été signée par le directeur général de l’Institut pasteur-Maroc, Abderrahmane Maaroufi, et le président de la Fondation Alain Mérieux. Ces travaux mobiliseront une enveloppe budgétaire d’environ 16 millions de dirhams sous forme d’un don de la Fondation Mérieux.

Al Bayane

• Ramadan: retour à l’heure légale. A l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc va repasser à l’heure légale GMT le dimanche 11 avril à 03H00, annonce le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration -département de la Réforme de l’administration. Ainsi, l’heure du Royaume sera retardée de 60 minutes le dimanche 11 avril à 03H00 et ce conformément à l’article 2 du décret n° 2.18.855 publié le 16 Safar 1440 (26 octobre 2018), relatif à l’heure légale et à l’arrêté du Chef du gouvernement n° 21.17.03 publié le 16 Chaâbane 1442 (30 mars 2021), relatif également à l’heure légale, précise le ministère dans un communiqué. Les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales connaîtront un changement durant le mois sacré du ramadan par l’adoption de l’horaire continu de 09h à 15h, et ce du lundi au vendredi.

• Décision pour promouvoir la formation touristique. Une décision conjointe visant d’imprimer une impulsion vigoureuse au système de formation touristique et hôtelière, a été signée, mercredi, entre le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique et le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale. Cette décision a pour objet la création et l’institutionnalisation d’un comité sectoriel pour l’établissement du partenariat et la participation et l’implication des acteurs privés dans le processus d’ingénierie de formation.

Libération

• Nigeria-Maroc: Vers la création d’un conseil d’Affaires. L’Organisation Maroc Afrika-Cultures et développements (OMA) et une délégation de femmes et d’hommes d’affaires du Nigeria ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat visant la création du conseil d’Affaires Nigéria-Maroc (Nigeria-Morocco Business). Cette convention a pour objectif de créer un cadre propice pour développer et soutenir les initiatives et les protocoles d’accord signés entre les deux pays. La création de ce conseil d’affaires s’inscrit dans le cadre de l’ensemble des démarches initiées par SM le Roi Mohammed VI, pour s’ouvrir sur la profondeur africaine du Royaume et développer et consolider les liens d’amitiés entre le Maroc et le Nigeria.

• L’Afrique appelée à promouvoir des politiques fondées sur la bonne gouvernance. L’Afrique a besoin de changer de stratégie en vue de promouvoir des politiques réussies, fondées sur l’innovation et la bonne gouvernance, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani. Intervenant lors d’un webinaire organisé par l’institut Amadeus sous le thème « les Communautés économiques régionales (CER) à l’ère de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), s’adapter ou disparaitre? », Amrani a souligné que le continent africain, en cette période critique de crise sanitaire du Covid-19 est appelé plus que jamais à protéger sa population, sa jeune génération et lui apporter confiance, sécurité et développement.

Maroc Le Jour

• Nizar Baraka : Le capital humain est la clé de tout modèle de développement. Le capital humain constitue la clé de tout modèle de développement et, par conséquent, les politiques en matière d’éducation et de santé doivent être revisitées à la lumière de l’accélération de la digitalisation et du changement du paradigme en termes d’apprentissage, a affirmé le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka. En effet, dans le cadre des consultations pour l’élaboration du nouveau modèle de développement, le PI a proposé le concept de la cohésion, qui donne lieu à une société avec plus de cohésion sociale, territoriale et intergénérationnelle, a fait savoir Baraka, qui était l’invité du premier Grand Oral de l’édition 2021, organisé mercredi au siège du PI à Rabat, par Sciences Po-Alumni Maroc sur le thème des élections législatives de 2021.

• Rabat: Accord de partenariat pour la promotion de la culture des droits de l’Homme à un environnement sain. La commission des droits de l’Homme de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le ministère de l’énergie, des mines et de l’environnement ont signé un accord de partenariat relatif au renforcement de la culture des droits de l’Homme à un environnement sain. Cet accord vise à concrétiser le rôle des institutions et organes nationaux dans la protection de l’environnement et des richesses naturelles, ainsi que de promouvoir la sensibilisation et la participation citoyenne dans le domaine des droits environnementaux.

Al Yaoum Al Maghribi

• Énergies renouvelables : Sous le leadership audacieux de SM le Roi, le Maroc est devenu un leader mondial (Département d’Etat US). Le département d’Etat américain a mis en avant mercredi « le leadership audacieux » de SM le Roi Mohammed VI ayant permis au Maroc de devenir « un leader mondial » en matière d’investissement dans les énergies renouvelables et de réaliser ses objectifs dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. « Sous le leadership audacieux du Roi Mohammed VI, le Maroc est devenu un leader mondial dans l’investissement dans les énergies renouvelables et dans la réalisation de ses objectifs dans le cadre de l’Accord de Paris », a indiqué, dans un tweet, le bureau des Affaires du Proche Orient relevant du Département d’Etat. Auparavant, l’envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, John Kerry, a salué l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la lutte contre le changement climatique.

• La reconnaissance par les Européens de la souveraineté du Maroc sur le Sahara serait un “pas historique », avec de nouvelles perspectives pour la région. Emboîter le pas aux Etats-Unis après leur reconnaissance le 10 décembre dernier de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara serait pour les pays européens un « pas historique, qui ouvrira de nouvelles perspectives pour la région », a estimé Mohamed Ahmed Gain, président de l’Institut africain pour la consolidation de la paix et la transformation des conflits. La décision américaine, qui s’inscrit dans le cadre d’une dynamique régionale et internationale, est un « pas courageux » et une “opportunité historique que les États européens doivent saisir, dans la lignée dans leur appui aux efforts sérieux et crédibles du Maroc, qui s’est toujours départi de la stratégie de pourrissement choisie par l’Algérie, pour parvenir à une solution politique définitive au différend régional sur le Sahara », a indiqué l’universitaire marocain.