Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2,838,054 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 130 084 937 personnes dans le monde dont 22,492,611 sont considérés comme cas actifs tandis que 104,754,272 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 336,225,218 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie et dénombrant le plus de décès avec 552.073 morts, devant le Brésil (321.515), le Mexique (203.210), l’Inde (162.927) et le Royaume-Uni (126.713).

La ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot, est sortie de l’hôpital après avoir été admise pour des complications liées à son infection au coronavirus. La ministre de 74 ans, avait été testée positive le 20 mars « à la suite de symptômes respiratoires », avant que son entourage annonce le mercredi 24 son hospitalisation.

En Belgique, les forces de l’ordre ont fait usage de canons à eau en fin d’après-midi à Bruxelles pour disperser entre 1.500 et 2.000 personnes rassemblées dans un parc pour une fête symbolisant leur rejet des restrictions.

Les policiers étaient déployés par groupes dont certains étaient à cheval tandis que les autres portaient des équipements antiémeutes.

L’Inde qui bloque les livraisons de vaccins anti coronavirus pour la région MENA, notamment concernant ceux d’AstraZeneca, pour faire passer sa population de plus d’un milliard de personnes en premier, a annoncé jeudi, qu’elle elle étendait sa campagne de vaccination aux 45-60 ans. Malgré un large dispositif mis en place, les autorités font face à une grande réticence de la population indienne à se faire vacciner.

La Turquie a enregistré sa journée la plus importante en termes d’infections depuis le début de la pandémie, avec plus de 40.000 cas de dus au covid-19 en 24 heures. Le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca, a annoncé le pays avait enregistré 40.806 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en 24 heures et 176 personnes sont décédées dans ce pays de 83 millions d’habitant.

La Turquie a lancé sa campagne de vaccination nationale en janvier avec le vaccin chinois CoronaVac. A ce jour 9,3 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 6,9 millions les deux doses nécessaires.

Après que les laboratoires Pfizer/BioNTech ont annoncé que leur vaccin était efficace est sûr pour la tranche d’âge des 12 à 15 ans, Israël pourrait débuter la vaccination des adolescents en mai, selon des responsables de la santé.

Au Brésil où l’épidémie du coronavirus fait rage, le mois de mars a été le pire avec 62.704 morts enregistrés entre le 1er au 30 mars.