Pour son anniversaire, le Centre Culturel Les Etoiles du Souss fête ses adhérents et bénéficiaires

La Fondation Ali Zaoua lance la programmation du printemps avec pour temps fort, l’anniversaire du centre « Les Etoiles du Souss ». Pour le fêter, un évènement pluridisciplinaire s’est tenu ce 2 avril au centre Les Etoiles du Souss.

Les adhérents du centre d’Agadir se sont produits en présence d’Ahmed Hajji, Wali de la Région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, de Nabil Ayouch Président de la Fondation Ali Zaoua et Mahi Binebine, vice-président de la Fondation Ali Zaoua, font savoir les organisateurs dans un communiqué.

Construit et équipé par L’INDH de la Préfecture d’Agadir Ida Outanane, le centre culturel les Etoiles du Souss bénéficiera à l’occasion, et grâce à une nouvelle convention signée entre les différents partenaires, d’une contribution financière de l’INDH pour son fonctionnement.

De son côté, la Fondation s’engage à contribuer à la 3ème phase du programme de l’INDH qui vise l’épanouissement des jeunes du quartier de Hay El Farah à travers la mise en place de programme d’initiation et de formation aux arts et à la pratique culturelle.

« L’anniversaire du centre Les Etoiles du Souss est une occasion pour nous de célébrer les adhérents et les bénéficiaires du centre qui vont exposer leur savoir-faire et leur talent devant un public externe. C’est également une opportunité pour rappeler et consolider notre mission qui est celle de promouvoir les arts et la culture dans les petits quartiers et en faire un outil d’apprentissage et un levier de développement pour la population locale», a expliqué Nabil Ayouch, Fondateur et président de la Fondation Ali Zaoua.

En dépit des contraintes imposées par la situation pandémique dûe au COVID-19 au cours de l’année 2020, le Centre « Les Etoiles du Souss » n’a pas cessé de faire en sorte que la culture et les arts fassent partie de la vie des jeunes de la ville. C’est dans cette optique qu’un programme de cours et d’activités dispensé en distanciel a été mis en place par l’équipe du Centre tout au long de la période du confinement, relève la même source.

Par ailleurs, le Centre Les Etoiles du Souss a renforcé son programme pédagogique en présentiel, tout en instaurant les normes sanitaires, au profit d’un plus large public. L’objectif étant de diversifier le contenu pédagogique d’une part, mais également de contribuer au renforcement des compétences et des capacités des jeunes talents de la région d’autre part, afin de les accompagner dans leur projet d’insertion académique et professionnelle, fait noter la Fondation.

Cette dernière rappelle ainsi que le Centre Culturel « Les Etoiles du Souss » a vu le jour au printemps 2019 au cœur du quartier de Hay El Farah, zone en plein chantier urbanistique et social de la ville d’Agadir. Après Casablanca (2014), Tanger (2017), Agadir (2019), Fès (2020) et Marrakech (2021) , Les Etoiles du Souss est le 3ème Centre culturel de la Fondation.