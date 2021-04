Au terme de son mandat, l’ONIGT présente son bilan

L’Ordre national des Ingénieurs géomètres topographes (ONIGT) a publié son bilan au titre du mandat 2016-2020. Ainsi, et à fin décembre 2018, le Plan d’Action «Nouvelle Vision pour une nouvelle ère de l’ONIGT», mis en place au titre du mandat 2016-2020, enregistrait un taux de réalisation globale de l’ordre de 63%, au-delà donc, de l’objectif escompté, se réjoit l’ONIGT.

Depuis, cette tendance s’est poursuivie à un rythme soutenu faisant que toutes les projections du Plan d’Action au titre du mandat qui vient de s’achever, ont été globalement concrétisées, assure l’Ordre.

Les résultats enregistrés sont donc le fruit d’un travail d’équipes bénévoles, constituées de 17 groupes de travail regroupant plus de 80 IGT membres, dont 70% sont membres des conseils régionaux. Ces équipes ont tenu plus de 250 réunions de travail, et ont fait de l’écoute et de l’inclusion des autres IGT un principe fondamental de la méthodologie de leur travail, comptent à leur actif actuellement, un taux de réalisation du Plan d’Action dépassant les 75%.

Ainsi, l’Ordre a dévoilé les réalisations du Plan d’Action. Il s’agit de la mise en place de la nouvelle stratégie de communication dont le chantier connait aujourd’hui un taux de réalisation de 70%, englobant aussi bien le volet conceptuel ainsi que le volet supports, notamment l’édition de la Revue de l’Ordre.

Concernant les autres chapitres du Plan d’Action, les réalisations sont à apprécier tant en termes qualitatif que quantitatif. Il s’agit notamment de la mise en œuvre de la plate-forme de gestion du contrat électronique avec QR code. Opérationnelle depuis 2019, cette plate-forme assure, outre une meilleure qualité de service à la clientèle, transparence et concurrence loyale dans l’exercice de la profession et outil de combat contre l’exercice illégal de la profession.

En ce qui concerne le partenariat avec l’ANCFCC, l’ONIGT s’est impliqué à travers des commissions mixtes, à la concrétisation de plusieurs actions, dont la dématérialisation de dépôts des dossiers techniques cadastraux, leur normalisation et enfin la révision des termes de références relatifs aux projets d’Immatriculation Foncière d’Ensemble.

Quant au partenariat avec le Groupe Barid Al Maghrib, l’Ordre souligne que la signature électronique permettra à la profession de s’inscrire de plus en plus dans les transactions digitales et les échanges à distance, d’une manière sécurisée, et de contribuer à lutter contre l’exercice illégal et la signature de complaisance.

La plateforme du Groupe Barid Al Maghrib, poursuit l’Ordre dans son bilan, donnera l’opportunité aux IGT du secteur privé d’utiliser des moyens technologiques sûrs pour s’authentifier et signer leurs documents électroniques, via des certificats assurant le rôle de l’identité numérique de leur porteur. Avec le ministère de la Justice, ce partenariat qui connait une avancée notoire par rapport aux prévisions du Plan d’Action (70%) concerne l’amendement de la loi 45-00 ainsi que l’article 70 du Code des droits réels.

Dans ce cadre, le Conseil National de l’ONIGT a procédé à la mise en place d’une cellule de veille législative à charge pour celle-ci de faire des propositions d’amendement dans ce sens et également en ce qui concerne les projets de Décrets portant application de la loi 66-12 et du projet du cahier de chantier. · signature d’une convention avec la CIMR dans le souci d’assurer aux IGT du secteur privé de meilleures conditions en termes de couverture médico-sociale et de produits de retraite, avantageux et adaptés. · normalisation des prestations par l’adoption de 6 normes techniques.

Cet objectif de dimension structurante, poursuit l’Ordre, devrait contribuer davantage au développement de la profession en réunissant toutes les conditions de transparence et de concurrence loyale · adoption par les pouvoirs publics du Code des Devoirs Professionnels, qui comme chacun le sait constitue un important acquis pour les IGT comme pour la profession de par ses multiples apports en termes d’application des règles éthiques et déontologiques ainsi que de transparence dans le relationnel entre collègues, avec les instances ordinales et vis-à-vis de la clientèle, suivi rapproché des marchés publics: Chantier majeur, aujourd’hui à 70% des objectifs.