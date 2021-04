Liberté des prix et de la concurrence: El Otmani annonce une révision des lois

Le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, a indiqué qu’il sera procédé à une révision des lois relatives à la liberté des prix et de la concurrence et le Conseil de la concurrence, l’objectif étant de remédier aux imprécisions du cadre légal actuel.

A cet effet, a-t-il ajouté, lors du Conseil de gouvernement tenu ce jeudi par visioconférence, le Secrétaire général du gouvernement et le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration de travailler, ont été chargés de la révision de la loi n°104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et de la loi n°20.13 relative au Conseil de la concurrence.

El Otmani a, à cet égard rappelé que recevant, lundi 22 mars, Ahmed Rahhou qu’il a nommé à la tête du Conseil de la concurrence, le Roi Mohammed VI avait ordonné la transmission au Chef du Gouvernement des recommandations de la Commission ad-hoc, chargée par le Souverain de mener les investigations nécessaires dans l’affaire où le Conseil de la Concurrence a été saisi.

Ces recommandations ont été soumises, a dit E Otmani, qui s’est engagé à œuvrer pour mettre fin à ce chantier dans un proche avenir pour exécuter le contenu de ces recommandations liées à l’aspect juridique, soulignant que la protection du consommateur, la protection de la liberté des prix et la garantie d’une concurrence loyale sont une partie essentielle de l’édification économique que tout le monde cherche.