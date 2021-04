Sahara: La question au menu du conseil de sécurité courant avril

Le conseil de sécurité des Nations Unies a dévoilé son programme officiel pour le mois d’avril 2021 et prévoit la tenue d’une réunion consacrée à la question du Sahara marocain.

Après la dernière réunion de Conseil de sécurité datant du 21 décembre 2020, convoquée à la demande de l’Allemagne suite aux tensions enregistrées dans la zone d’El Guerguerat. Les milices du groupe séparatiste du polisario avaient bloqué un passage vital entre Rabat et Nouakchott pendant plusieurs jours, sous menace armée dirigée contre des civils, des transporteurs de marchandises.

Cette nouvelle provocation du camp séparatiste intervenait en réponse à la dernière résolution du Conseil de sécurité qui avait prolongé le mandat de la Mission des Casques bleus de la Minurso pour un an. Les séparatistes armés, logés et nourris par le régime algérien étaient sortis des camps de Tindouf et de Rabouni situés en Algérie, avaient franchi le mur des sables construit par le Maroc (qui sépare les deux camps) pour signifier leur rejet de la Mission de paix des Nations Unies.

La réunion de décembre était intervenue également quelques jours après la reconnaissance historique des Etats-Unis le 10 décembre de la souveraineté du Maroc sur le territoire entier du Sahara, affirmant que la création d’un Etat sahraoui n’était pas une option envisageable ou réaliste, et rétablissant de ce fait la carte du Maroc.

Alors que le contenu de la dernière réunion est restée secret en raison de la nature de cette dernière tenue à huis clos, cette nouvelle session doit se tenir en mode virtuel à cause de la pandémie du coronavirus, selon le conseil de sécurité dont le Vietnam assure la présidence tournante en ce mois d’avril.

Au programme de la réunion, un compte rendu des Nations Unis sur sa mission sur place, la Minurso, qui surveille le respect du cessez-le-feu mis en place en 1991. A ce titre, Rabat avait exprimé son attachement au cessez-le-feu malgré les attaques et violation du polisario, tandis que les dirigeants du groupe séparatiste armé avaient annoncé la mort de ce dernier.

Par ailleurs, les dirigeants du groupe séparatiste ont exprimé à maintes reprises des critiques visant le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Ils avaient mis en doute le travail des organisations onusiennes, notamment la mission d’observation du cessez-le-feu, Minurso.

Ces mêmes milices séparatistes avaient également agressé le personnel de la Minurso qui travaille sur place. Leurs agressions ont été documentées par les autorités marocaines et avaient été mentionnées dans le rapport du SG de l’ONU.

La nouvelle sessions du Conseil de sécurité sur la question du Sahara, sera la première du genre à laquelle la nouvelle administration américaine de Joe Biden assistera. Son prédécesseur, Donald Trump, avait reconnu l’entière souveraineté du Maroc sur le Sahara, et son décret présidentiel avait été notifié à tous les membres du Conseil de sécurité.