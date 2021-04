Pénurie de stocks de sang : Campagne nationale de don et de sensibilisation

Une campagne nationale de don de sang a été lancée ce jeudi 1er avril. Organisée par l’Association Jeunes Actifs d’Oujda, en partenariat avec plusieurs associations de la société civile de différentes régions du Royaume, la campagne se déroulera du 1er au 11 avril en coordination avec les centres régionaux de transfusion sanguine.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et qui nécessite le soutien de tous pour surpasser cette crise sanitaire, mais aussi l’occasion de partager cette culture de don de sang. L’association Jeunesse active a pris conscience de cela, d’où le lancement de cette initiative nationale.

« On a rapidement pris conscience au sein de notre association de l’importance de diffuser la culture du don de sang et de contribuer au renforcement du stock national de cette substance vitale. Cela dit, sa pénurie, surtout dans les circonstances exceptionnelles que vit notre pays suite au coronavirus, nous a fait réfléchir à un moyen pour combler cette pénurie » a déclaré à Hespress Fr, Amine Breich, membre du bureau de l’association Jeunes Actifs d’Oujda, très active localement sur différents fronts.

« Notre projet initial s’appelait +Renouveler l’espoir+, il consiste à faire des séances hebdomadaires dans le centre de protection de l’enfance d’Oujda en venant en aide aux enfants. En parallèle, l’association organise des activités sociales et culturelles, notamment les campagne de don de sang que nous organisons tout au long de l’année. Ça nous arrive d’en organiser trois par an« , nous explique Amine Breich.

L’idée de la campagne nationale de don de sang a été abordée au sein de l’association l’an dernier, au début de la crise sanitaire du Covid-19, précise notre interlocuteur, surtout après l’alerte lancée par plusieurs centres de transfusion sanguine rendant compte d’une pénurie de stock de sang, mais surtout d’un grand besoin de renflouer les stocks.

« On a donc réfléchi, pourquoi ne pas coordonner avec des associations un peu partout au Royaume, pour lancer une campagne nationale« , souligne Amine Breich, qui relève toutefois la difficulté « de coordonner avec les différentes associations de la société civile de différentes villes, et d’arrêter une date qui convienne à tous ».

Finalement, et après un travail ardu, la campagne nationale a pu voir le jour. Ainsi, 12 associations réparties sur tout le territoire national participent à la campagne nationale de don de sang. Les personnes ciblées sont celles habilitées à faire un don de sang, et dont la tranche d’âge est de 18 à 65 ans, fait savoir l’acteur associatif.

« Quand nous organisons une campagne de don de sang, nous visons principalement nos amis, proches, familles. En gros, notre entourage. Après, nous visons également les citoyens dans l’espace public. Si nous arrivons à convaincre 2 ou 3 personnes à venir avec nous au centre, c’est un énorme succès pour nous. Notre objectif est de réaliser 20 ou 30% de plus par jour que ce que réalisent d’habitude les centres de transfusion sanguine« , avance Amine Breich.

La culture de don de sang reste faible au Maroc. Et c’est difficile selon notre interlocuteur de convaincre les gens de venir faire don de leur sang, surtout, quand ils entendent des rumeurs sur la vente du sang nous confie-t-il. Mais l’Association Jeunes Actifs reste optimiste et espère remédier à cela à travers ce genre de campagne pour « corriger cette mentalité et sensibiliser les citoyens, dans la rue notamment, à l’importance de faire des dons, et partant, sauver des vies« , conclut Amine Breich.