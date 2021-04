Bourse de Casablanca: Clôture en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé jeudi ses échanges en territoire positif, profitant de la bonne orientation des secteurs « Participation et promotion immobilières » et « Sociétés de portefeuilles-Holdings ».

L’indice principal de la cote casablancaise, Masi, s’est hissé de 0,60% à 11.552,78 points et le MSI20 a augmenté de 0,72% à 942,39 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,61% à 9.392,98 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,56% à 10.544,05 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,69% à 9.879,29 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié, quant à lui, de 0,92% à 880,97 points.

Sur le plan sectoriel, 14 secteurs des 24 représentés ont clôturé dans le vert, contre 5 dans le rouge. Les 5 autres sont restés inchangés.

En tête du classement, « Participation et promotion immobilières » (+3,86%) a bénéficié largement de la progression de ses titres, Alliances évoluant de 3,96%, Douja Prom Addoha de 3,88% et Res Dar Saada de 3,71%. Les secteurs « Sociétés de portefeuilles-Holdings » et « Services aux collectivités » ont suivi la tendance globale avec des hausses respectives de 2,87% et 2,22%.

A l’opposé, « Pétrole et Gaz » (-2,07%) a subi la plus forte baisse sectorielle, suivi de « Loisirs et Hôtels » (-1,94%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 110,3 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central, alors que la capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 598,5 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+3,99%), Ennakl (+3,97%), Fenie Brossette (+3,97% également), Alliances (+3,96%) et Douja Prom Addoha (+3,88%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (-3,87%), Total Maroc (-2,21%), Wafa Assurance (-2,19%), Zellidja S.A (-1,99%) et Timar (-1,98%).