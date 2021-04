Coronavirus: L’Egypte reçoit une première livraison de vaccins à travers Covax

L’Egypte qui fait face à plusieurs drames actuellement, a pu recevoir sa livraison de vaccin anti-coronavirus dans le cadre du mécanisme Covax, jeudi 1er avril, avec à la clé 427.000 personnes prochainement vaccinées.

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir livré quelque 854.000 doses de vaccin contre le coronavirus à travers le mécanisme Covax, sans pour autant mentionner de quels types de vaccins il s’agissait.

Les doses de vaccins seront destinées en premier lieu au personnel médical, aux personnes âgées et celles souffrant de maladies chronique, ont indiqué les autorités égyptiennes.

L’Egypte qui a commencé sa campagne de vaccination le 24 janvier (avec le vaccin chinois Sinopharm) n’avait pas encore reçu de doses de vaccins via le mécanisme Covax, il s’agit donc de la première livraison qui a été réceptionné mercredi soir.

Mais l’Egypte recevra d’autres cargaisons de vaccins anti-coronavirus dans les prochains jours jusqu’à atteindre le quota destiné à ce pays qui correspond à 40 millions de doses pour vacciner 20% des quelque 100 millions d’habitants du pays.

L’Egypte est l’un des pays les plus touchés d’Afrique et le pays le plus peuplé du monde arabe, avec ses 200.000 cas de coronavirus et un important nombre de décès ayant atteint presque les 12.000 morts.

Lors d’une conférence de presse jeudi de l’OMS pour la Méditerranée orientale –une région qui s’étend du Maroc au Pakistan– l’organisation a reconnu que parvenir à atteindre cet objectif était un « défi ».

Le directeur du bureau régional de l’OMS Ahmed al-Mandhari a souligné des difficultés à « créer des lignes de production (…) et autres défis logistiques pour livrer les cargaisons aux pays », notamment avec le manque de lieux de stockage de ces vaccins qui nécessitent des températures de conservation très basses.

L’OMS a par ailleurs mentionné des difficulté d’approvisionnement en vaccins à cause de la pression et de la « concurrence des pays riches » qui font la course au stockage de vaccins.

L’OMS à travers le mécanisme Covax a pu livrer plusieurs pays en vaccin au cours du mois de mars, notamment l’Irak, le pays le plus touché par le coronavirus dans le monde arabe, le Togo, le Soudan, la Palestine et la Bosnie;