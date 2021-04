Coronavirus : Le voyage inter-villes serait-il sujet à la présentation d’un certificat de vaccination ?

Si l’on s’en tient aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, l’obligation du certificat de vaccination pour les déplacements inter-villes entrerait en vigueur dans les prochains jours, la capitale Rabat ayant déjà initié cette procédure.

Cette mesure partant du fait que l’état d’urgence sanitaire sera encore prolongé jusqu’au 10 mai prochain, il nous est fait savoir qu’il sera désormais exigé un cadre règlementaire afin de régir, notamment, les déplacements entre les villes. Cela étant c’est le Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination qui aurait proposé l’obligation du certificat de vaccination anti-Covid pour les déplacements inter-villes dans les prochains jours.

Le document devrait remplacer l’autorisation de déplacement exceptionnelle qui était jusque-là, délivrée par les autorités locales compétentes à des fins professionnelles ou personnelles. Cette procédure, affirment les médias, est déjà mise en œuvre par les responsables de la wilaya de Rabat, en attendant sa généralisation à l’échelle nationale.

A l’approche mois de Ramadan, il se dit donc que le Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination (CNTSCV) aurait dévoilé son projet destiné à faciliter les voyages inter-villes à l’intérieur du Royaume. Un certificat sanitaire sera donc d’usage en tant que document prouvant que son détenteur est « immunisé » contre le Covid-19 et peut se rendre d’une ville à l’autre pays à une autre sans risquer de transmettre le virus. Les déplacements étaient permis jusqu’à présent par des autorisations exceptionnelles délivrées par les autorités locales de chaque ville.

Le projet prendrait la forme d’un QR code relié à une base de données, contenant pour chaque citoyen concerné un certificat de vaccination. Il ne serait pas question de résultats des tests, ou de guérison si l’on s’en tient aux différentes rumeurs circulant çà et là sur les réseaux. Toujours est-il que le CNTSCV serait sera prêt à entériner le certificat sanitaire marocain qui n’aura de valeur, il y va de soi, qu’à l’intérieur du Royaume et non en dehors des frontières où nombre de pays exigent un passeport vaccinal ce qui donne cours à d’autres procédures.

Ce certificat s’imposerait malgré les polémiques qu’il pourrait susciter dans le contexte actuel d’une crise sanitaire qui ne veut toujours pas se terminer. Pour l’endiguer, le vaccin reste, poursuit l’info, le seul moyen efficace pour atteindre une immunité collective afin de stopper la propagation de ce coronavirus Covid-19 et assurer un retour à la vie normale dans les meilleurs délais. Mais pour ce faire, les citoyens sont tenus de respecter strictement les mesures de l’état d’urgence sanitaire en vigueur, surtout durant le mois sacré du Ramadan et ce, en référence aux évènements de l’Aïd al Adha précédent où le nombre de cas de contamination au Covid-19 avait explosé dans plusieurs villes du pays.

Ces sources appellent donc les citoyens à plus de vigilance et de solidarité sociale durant les trois prochains mois, afin de gagner la bataille contre la pandémie du moins en attendant la levée des verrous. L’expérience de ce sésame inter-villes s’il venait à être de rigueur répondrait à une demande populaire pour peu que le citoyen vacciné n’en subisse pas les affres administratives pour l’obtenir.