Marrakech-Safi : Des AGR au profit de 24 anciens détenus

Un lot de matériels et d’équipements destinés à la création d’Activités génératrices de revenus (AGR) ont été distribués, mercredi au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi, au profit d’anciens pensionnaires d’établissements pénitentiaires relevant du ressort territorial de la région.

Ainsi, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a procédé à la distribution de matériels et d’équipements, financés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (532.699 DH), au profit de 24 anciens détenus pour la création d’AGR et leur réinsertion et ce, dans le cadre du partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Par répartition géographique, les bénéficiaires de cette initiative sont issus de la préfecture de Marrakech (15), des provinces d’Al Haouz (7), de Chichaoua (1) et d’Essaouira (1), tandis que les projets financés concernent principalement les secteurs des services, de l’industrie et du commerce.

A cette occasion, un appui financier a été également accordé aux détenus ayant bénéficié du Programme d’accompagnement et de réinsertion, qui apporte du soutien tout au long des phases de conception et de mise en œuvre des projets, en coopération avec les différents partenaires de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie menée par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, qui vise à ancrer les nobles valeurs du Royaume en matière de promotion de la culture de solidarité et d’entraide, à travers la préservation de la dignité de tout citoyen marocain.