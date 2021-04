Une délégation de jeunes du parti démocrate en visite à Dakhla

Une source bien informée de Hespress a rapporté que des jeunes représentants du Parti démocrate américain se sont rendus dans la ville de Dakhla au sud du Maroc.

La visite de la délégation américaine à Dakhla durera jusqu’au dimanche 4 avril 2021. La délégation américaine est arrivée, mercredi soir, dans la ville de Dakhla, via un vol reliant l’aéroport Mohammed V de Casablanca à l’aéroport de la ville de Dakhla.

Il est prévu que ces jeunes représentants du Parti démocrate américain visitent un certain nombre de projets dans la ville de Dakhla et rencontrent des responsables. Selon la source de Hespress, cette visite est une recommandation et un message clair à qui de droit quant à la décision émise en décembre par l’ancien président américain Donald Trump, de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara.

Auparavant, dans la journée de mercredi et avant de prendre dans la soirée son envol vers Dakhla, cette même délégation a été reçue par les dirigeants du PAM à Rabat et à leur tête le secrétaire général Abdellatif Ouahbi. A cette occasion, le porte-parole de la délégation américaine a exprimé « sa joie et sa satisfaction de sa visite au Maroc ».