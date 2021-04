7ème Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance sous le thème « Inclusion en assurance & résilience aux pandémies »

« Inclusion en assurance & résilience aux pandémies », c’est le thème de cette 7ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance qui se tient ces 31 mars et 01 avril et qui met à l’honneur cette année le Cameroun.

Organisé par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance et placé sous Le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Rendez-Vous de Casablanca s’est hissé, en l’espace de quelques années, comme l’un des événements continentaux incontournables. Il fait de Casablanca un hub de réflexion sur l’avenir de l’assurance et de la réassurance africaine.

Au programme de cette 7ème édition, des tables rondes autour de l’usage des technologies innovantes et des moyens à mettre en place pour rendre l’assurance plus inclusive et couvrir des populations qui, jusque-là, étaient en marge des systèmes assurantiels classiques.

Nous trouverons également au programme de cette année des experts internationaux qui partageront leurs expériences face à la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et de manière plus générale la résilience des acteurs de l’assurance face aux pandémies.

« Pour favoriser l’inclusion en assurance, notre secteur est mobilisé afin d’adapter l’offre produits et ajuster les canaux de distribution en vue de cadrer avec les besoins et le pouvoir d’achat de personnes à faible revenu », annonce Mohamed Hassan Bensalah, Président de la FMSAR. « Après une année marquée par une crise sanitaire qui ne semble toujours pas s’essouffler, il nous a semblé utile de traiter, en marge de l’inclusion financière, l’impact de la COVID-19 sur notre métier avec un retour d’expérience de plusieurs acteurs venant de différents continents », a-t-il poursuit.

Cet événement sera aussi une occasion pour mettre en avant des espaces d’exposition avec 14 exposants virtuels présents au Rendez-Vous de Casablanca de l’Assurance pour présenter leurs services, leurs idées et leurs expertises.