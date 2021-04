Fouzi Lekjaa: le Maroc continuera d’organiser les compétitions continentales et internationales

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a affirmé que le Maroc continuera d’organiser les compétitions continentales et internationales.

S’exprimant lors de la réunion du comité directeur de la FRMF, tenue mercredi à Rabat, Fouzi Lekjaa a indiqué que l’équipe de l’AS FAR du football féminin représentera le Royaume lors de la 1ère édition de la Ligue des Champions d’Afrique, prévue en novembre prochain au Maroc, en sa qualité de champion du Maroc, lit-on dans un communiqué de la FRMF.

Selon la même source, le Maroc présentera sa candidature pour organiser la finale de la Ligue des champions de la CAF au complexe sportif Mohammed V de Casablanca et la finale de la Coupe de la CAF au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

A cette occasion, poursuit le communiqué, le président de la FRMF a exhorté les acteurs du football national à s’intéresser aux catégories des jeunes et femmes et donner l’occasion aux jeunes prodiges afin de pouvoir porter le maillot de l’équipe A.

Fouzi Lekjaa a, également, tenu à féliciter l’équipe nationale des joueurs locaux pour son sacre au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), la sélection nationale A pour sa qualification à la CAN 2022 au Cameroun et l’équipe nationale U20 pour sa qualification à la CAN U20 en Mauritanie après une absence de 20 ans.

Par ailleurs, les membres du bureau directeur de la FRMF ont offert une réception en l’honneur de M. Fouzi Lekjaa, élu récemment premier Marocain au conseil de la FIFA lors des élections de l’Assemblée générale ordinaire de la CAF, tenue le 12 mars dernier à Rabat.