Revue de presse quotidienne de ce jeudi 1er avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 1er avril 2021

Aujourd’hui Le Maroc

• Assurance inclusive : Tout savoir sur les chantiers à venir. Après un arrêt forcé en 2020, le Rendez-vous de Casablanca de l’assurance est de retour. Cette 7ème édition dont le coup d’envoi a été donné mercredi 31 mars traite d’inclusion en assurance et résilience aux pandémies. Cette thématique d’actualité enclenche la réflexion autour d’un nouveau modèle assurantiel adapté aux enjeux de l’ère Covid. «Malheureusement, la crise économique provoquée par la pandémie n’a pas épargné le secteur des assurances. Bien qu’il semble aujourd’hui moins impacté que d’autres secteurs d’activité, nous ne ressentirons probablement les répercussions réelles de cette crise sanitaire que plusieurs mois, voire plusieurs années après», souligne dans ce sens Mohamed Hassan Bensaleh, président de la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance.

• Coopération sino-marocaine: Le projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech mis en avant. Le pôle industriel Tanger Tech est un exemple de réussite des relations entre le Maroc et la Chine, qui portent un grand intérêt pour ce méga-projet. C’est ce qui ressort d’une ren-contre tenue, mardi 30 mars, entre Fatima El Hassani, présidente du conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRTTA) et une délégation d’opérateurs économiques chinois, présidée par Ping Xiaojun, vice-président du Groupe China construction communication company (CCCC), qui constitue avec sa filiale China road and bridge corporation (CRBC) l’un des partenaires pour la réalisation de la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Selon Mme El Hassani, le Maroc et la Chine placent beaucoup d’espoir dans ce gigantesque pôle industriel, comme modèle de réussite de coopération et de partenariat entre les deux pays en Afrique et dans le bassin méditerranéen.

L’Economiste

• L’amnistie sur les chèques en bois prorogée. Pour permettre aux opérateurs économiques de faire face aux impacts de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de proroger l’amnistie sur les chèques en bois jusqu’à la fin de l’état d’urgence. La mesure devait arriver à échéance, mercredi. Elle a donc été maintenue sur proposition du ministre de l’Industrie et du Commerce. Le principe de cette nouvelle amnistie, qui intervient après celle de 2020, consiste à permettre aux opérateurs interdits de chéquiers de pouvoir de nouveau émettre des chèques moyennant le paiement d’une amende fiscale. Le barème est exceptionnel, surtout pour les personnes qui en sont déjà à leur troisième incident de paiement, voire plus (Voir tableau). En effet, elles pourront s’acquitter de 1,5% du montant du chèque au lieu de 20%.

• Technologies vertes: un plan pour mobiliser les compétences MRE. Le choix fait par le Maroc de miser sur les technologies vertes exige la mise à contribution de toutes les ressources, y compris parmi la diaspora. C’est dans ce sens que s’inscrit la nouvelle convention signée mardi entre le ministère de l’Energie et des mines, celui en charge des Marocains résidant à l’étranger, et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies renouvelables. L’objectif est de mobiliser les compétences marocaines à l’international, dans le domaine des énergies renouvelables et de l’économie verte. Ce partenariat vise à renforcer la coordination entre les trois parties en vue de faciliter et de catalyser le potentiel de transfert du savoir et du savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables.