Province de Berkane : Aziz Akhannouch lance plusieurs projets de développement agricole et rural

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a lancé et visité, mercredi dans la province de Berkane, des projets de développement agricole et rural.

Le ministre accompagné du secrétaire général de la province, représentant le gouverneur, et d’une importante délégation de responsables centraux et régionaux du ministère, a visité l’abattoir de Berkane pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Ce projet, auquel le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a contribué à hauteur de 6 millions de dirhams (MDH), est en phase d’achèvement. L’ouverture est prévue pour fin avril 2021.

Installé sur une superficie globale qui dépasse 1 hectare, dont 2.500 m2 couverts, le nouvel abattoir de Berkane vise à répondre aux besoins de la population en viandes répondant aux normes sanitaires et de qualité exigées (ISO9001 et ONSSA).

D’une capacité totale de production qui atteint 300 têtes d’ovins/heure et 40 têtes de bovins/heure et d’une capacité de découpe qui dépasse les 400 têtes d’ovins et 100 têtes de bovins, cet abattoir moderne dispose d’étables, d’espaces d’abattage, de découpe et d’emballage, de salles de refroidissement et de congélation.

Il est également équipé d’un système numérique de suivi et d’équipement de traitement et de valorisation des déchets.

Le ministre a, par la suite, visité l’agropole de Berkane, dans la commune de Madagh, où il a rencontré des associations actives dans le domaine du développement agricole et rural et présidé la signature de cinq conventions visant la déclinaison de la stratégie «Génération Green 2020-2030» dans la province de Berkane.

Par ailleurs, Aziz Akhannouch a présidé le lancement du «Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles», porté par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, l’Office national du conseil agricole et l’Agence de développement agricole.

Ce centre vise à accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles à travers le suivi de la réalisation de leurs projets, l’utilisation des infrastructures et des outils technologiques, l’appui des circuits de communication, la formation, le conseil et l’accompagnement en matière de montage des projets, de financement, de valorisation et de commercialisation.

Il est à rappeler que l’agropole de Berkane vise à valoriser la production des filières phares de la région de l’Oriental et à assurer leur transformation et leur commercialisation. Installée sur une superficie de 102 ha, ce projet a nécessité une enveloppe de 144,5 millions de DH.

L’agropole regroupe plusieurs structures et dépendances parmi lesquelles une zone de conditionnement, une zone d’industrie Agro-alimentaire et de transformation, une zone logistique et de distribution, une zone de services ainsi qu’un pôle de recherche-développement et contrôle de la qualité.

A l’occasion de cette visite, Aziz Akhannouch et la délégation l’accompagnant ont pris connaissance des réalisations du Plan agricole régional (PAR) et de la déclinaison de la stratégie «Génération Green» au niveau de la région de l’Oriental.

Le PAR a porté, sur la période 2008-2019, sur un investissement de 9,3 milliards de dirhams (MMDH) au profit du monde rural. Il a permis d’augmenter la valeur ajoutée agricole de 89%, pour passer de 3,6 MMDH en 2008 à 6,8 MMDH en 2020, et de créer davantage d’emploi (16%), passant de 31 millions à 36 millions de journées de travail entre 2008 et 2020.

En termes de réalisations, 133 projets pilier II ont été réalisés, portant sur une superficie de 113.800 ha au profit de 61.000 bénéficiaires, ayant ciblé l’oléiculture, l’amandier, les viandes rouges et les produits de terroir. Pour le pilier I, 90 projets ont été réalisés au profit de 5.800 bénéficiaires, ayant ciblé les agrumes, la betterave sucrière, le lait et le raisin de table.

Le PAR prévoit dans la cadre de Génération Green la poursuite de la dynamique de développement agricole au niveau de la région, en accordant une place de choix au développement de l’élément humain.

Il prévoit aussi de doubler le PIBA (de 6,8 à 13,3 MMDH), de lancer 102 projets d’agriculture solidaire au profit de 90.000 bénéficiaires et de créer 9,2 millions de journées de travail supplémentaires.

Au niveau de la commune territoriale Aghbal (province de Berkane), le ministre et la délégation l’accompagnant ont pris connaissance de l’état d’avancement du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (PRDTS) à l’échelle de la région et de la province de Berkane.

Portant sur les secteurs de l’eau potable, de l’éducation, de l’électricité, de la santé et des routes, le budget alloué au programme est de 5,15 MMDH, dont 8% sont alloués à la province de Berkane.

Les sources de financement sont réparties entre le Fonds de développement rural (44%), le Conseil régional (40%), l’Initiative nationale pour le développement humain (11%) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (5%).

Des données ont été présentées, à cet égard, sur l’état d’avancement des travaux de stabilisation et revêtement des pistes agricoles dans la province de Berkane. Il s’agit de la réalisation de 175 km de pistes rurales pour la période 2019-2021 pour un montant d’investissement de 86 MDH, devant desservir dix communes.