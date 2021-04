Phase III de l’INDH : Signature à Marrakech de 12 conventions de partenariat en faveur des jeunes

Douze conventions de partenariat ont été signées, mercredi au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi, dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) relative à l’appui à l’emploi et à l’inclusion économique des jeunes.

Signées entre la wilaya de Marrakech-Safi et les porteurs des projets retenus, ces conventions concernent les secteurs de l’artisanat, des NTIC, de l’agriculture, des services, de l’horticulture et de la communication, pour un coût total de 2,8 millions de DH.

Les conventions de partenariat prévoient l’équipement d’un atelier de fabrication des articles et objets d’artisanat (137.762 dirhams), l’équipement d’un atelier de création et de maintenance des systèmes informatiques (189.940 dirhams), l’équipement d’un atelier de tannage du cuir (133.292 dirhams), et l’équipement d’une unité de conservation d’olives (182.500 dirhams).

Ces accords portent également sur la création d’une plateforme électronique pour la gestion des activités économiques (170.000 dirhams), la création d’une plateforme électronique pour la commercialisation des produits artisanaux (170.000 dirhams), l’équipement d’un atelier d’impression (375.000 dirhams), la création d’une plateforme électronique pour la commercialisation des produits de l’artisanat (170.000 dirhams), l’équipement d’un atelier d’impression (375.304 dirhams) et la création d’une plateforme électronique pour les services hôteliers (176.000 dirhams).

Il s’agit également de l’équipement d’un atelier de restauration à domicile (350.000 dirhams), l’acquisition d’équipements pour la production et la commercialisation de plantes et vases (400.000 dirhams), l’équipement d’une agence de communication pour la production de contenus numériques et audiovisuels (335.000 dirhams) et l’équipement d’une agence de communication et de publicité (175.000 dirhams).

En marge de la cérémonie de signature de ces conventions, les jeunes entrepreneurs ont partagé leurs expériences de création d’entreprises dans le cadre du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (ARIEJ), notamment dans son volet relatif à la création et à la mise à niveau des projets d’inclusion économique des jeunes

Ensuite, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a pris connaissance des produits proposés par certaines entreprises créées avec le soutien de l’INDH au titre de l’année 2020.

Par la suite, Kassi-Lahlou a supervisé une opération de distribution d’équipements au profit de 24 anciens détenus issus de la préfecture de Marrakech et des provinces d’Essaouira, d’Al Haouz et de Chichaoua, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat conclue entre la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) visant à créer des activités génératrices de revenus (AGR) et à assurer la réinsertion des anciens détenus dans la vie socio-économique.

Il est à noter que le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Marrakech a approuvé, mardi, 36 projets dans le cadre de la troisième phase de l’INDH relative à l’appui à l’emploi et à l’inclusion économique des jeunes, pour un coût total de près de 9,5 millions de dirhams.