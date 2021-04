Guelmim-Oued Noun: Traitement de 24 dossiers d’investissement d’une valeur de 1,5 MMDH en 2020

La Commission régionale unifiée d’investissement de Guelmim Oued-Noun a traité en 2020 un total de 24 dossiers d’investissement d’une valeur de 1,5 milliard de dirhams (MMDH) qui ont contribué à la création de 939 emplois.

Ces chiffres ont été présentés par le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Mourad Kayna, lors de la troisième réunion du conseil administratif du centre, qui s’est tenue mardi à Guelmim sous la présidence du wali de la région de Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay.

Mourad Kayna a expliqué que la commission régionale unifiée d’investissement a tenu en 2020 une vingtaine de réunions consacrées à l’étude des dossiers de projets d’investissement dans plusieurs domaines, dont l’énergie éolienne, l’industrie du ciment, les industries alimentaires relatives à la valorisation des produits marins, la fabrication de chaussures, le tourisme et l’étude de l’impact sur l’environnement.

Il a précisé que l’année 2020 a été également marquée par une réduction des délais de traitement des dossiers d’investissement à 28 jours en moyenne, contre 100 jours dans le passé, ainsi que la livraison de 10 autorisations administratives par le Commission, en plus l’assistance de 26 entreprises dans le cadre de démarches administratives.

De son côté, le wali a indiqué que la conjoncture délicate que traverse le Maroc et le monde pour cause de coronavirus requiert plus de mobilisation des parties prenantes en vue de limiter les effets négatifs de la pandémie sur la situation socio-économique et relancer l’économie de la région.

Mohamed Najem Abhay a jugé indispensable de promouvoir l’attractivité de Guelmim-Oued Noun et encourager les investissements et la création des emplois, soulignant que cette réunion est également l’occasion de mettre en évidence les opportunités d’investissement et les atouts économiques et les particularités de développement qui caractérisent la région.

Il a aussi rappelé les efforts consentis avec divers partenaires et institutions publiques pour faire face aux difficultés qui entravent les investissements dans la région de Guelmim-Oued Noun.