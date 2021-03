Maroc/Droits de l’Homme: Le département d’Etat américain relève une situation stable et des efforts consentis

Le département d’Etat américain a publié son rapport annuel sur les pratiques en matière de droits de l’Homme dans le monde. Concernant le Maroc, contrairement à d’autres pays, le département a relevé une situation stable et des efforts consentis par les autorités pour rendre justice mais a toutefois pointé du doigt certains aspects dans lesquels le Royaume pourrait faire mieux.

Le rapport qui s’intéresse à la période entre 2019 et 2020, année durant laquelle l’ancien président américain Donald Trump était toujours en exercice, a été publié sous l’actuel mandat présidentiel du démocrate Joe Biden.

Et c’est son chef de la diplomatie Anthony Blinken qui a annoncé les résultats de ce rapport qui couvre les droits des individus, civils, politiques et des travailleurs internationalement reconnus dans tous les pays du monde.

« J’ai l’honneur de publier le 45e rapport annuel par pays sur les pratiques en matière de droits de l’homme et de réaffirmer l’engagement des États-Unis à placer les droits de l’homme au centre de notre politique étrangère », a déclaré le chef de la diplomatie américain Anthony Blinken.

« La cause des droits de l’homme, de la liberté et de la dignité est chère au cœur des Américains’ a-t-il ajouté en citant le président Biden qui avait affirmé que les Etats-Unis allaient commencer par une diplomatie visant à défendre la liberté, défendre les opportunités, défendre les droits universels, respecter l’état de droit et traiter chaque personne avec dignité.

L’idée qui se dégage du rapport concernant le Maroc, c’est qu’il peut mieux faire. Le Département d’Etat a souligné les efforts des autorités marocaines visant à réformer et suivre les affaires touchant aux droits de l’Homme quelles qu’en soient leur nature, mais il a toutefois relevé un certain nombre de nouveaux cas ou des affaires toujours en cours.

Concernant les points positifs, le rapport ne fait état d’aucun « rapport selon lequel le gouvernement ou ses agents auraient commis des meurtres arbitraires ou illégaux », dans le volet s’intéressant à la privation arbitraire de la vie et autres meurtres illégaux ou à motivation politique.

Par ailleurs, « aucun cas de disparition par ou pour le compte des autorités gouvernementales n’a été signalé au cours de l’année », ajoute le rapport dans le volet des disparitions. Le document rappelle toutefois des affaires de disparitions forcées en suspens ayant eu lieu entre 1956 et 1992. Il cite à ce titre que le nombre de ces personnes était de 153 de mai 2018 à mai 2019, relevant ainsi que leur nombre a diminué de 7 au début de la période considérée.

Autre bon point, le rapport a loué le travail du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), une « institution nationale des droits de l’homme financée par des fonds publics » qui, pourtant tient à jouer son rôle pleinement dans la transparence. L’institution a été citée plusieurs fois au cours du rapport.

« Le CNDH a continué de coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur les cas de disparition non résolus », indique le rapport en mentionnant que le CNDH a affirmé que 6 cas de disparitions étaient encore non résolues.

Au niveau du volet portant sur la torture, « le Département d’Etat reconnait que la constitution et la loi interdisent de telles pratiques et le gouvernement a nié autoriser le recours à la torture ». Et le document de citer encore le CNDH dans un rapport « confirmant que des responsables de la sécurité avaient soumis un détenu de la prison de Souk Larbaa, dans la province de Kénitra, à la torture et à des traitements dégradants ».

Et mentionner que la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a ouvert une enquête sur les réclamations et que celle-ci s’est poursuivie à la fin de l’année. Le rapport du Département d’Etat, cite « 20 plaintes pour torture ou traitements dégradants ont été déposées auprès du bureau du procureur général », en ajoutant que le bureau a pu clore 15 dossiers et 1 était toujours sous enquête à la fin de l’année.

Concernant ces affaires au sein de la police nationale, le document relève qu’entre janvier et juin, le mécanisme interne d’enquête de la police nationale (DGSN) sur les actes de torture et les traitements dégradants a enquêté sur quatre affaires impliquant six policiers. « La DGSN a réprimandé et imposé des sanctions administratives à deux fonctionnaires et a transféré deux affaires impliquant les quatre autres officiers au bureau du procureur général », note le rapport.

La situation carcérale a également été passée en revue et et à cet égard, le rapport estime que les conditions de détention se sont améliorées au cours de l’année, mais dans certains cas, elles ne répondaient pas aux normes internationales.

En effet, cette critique se base sur les rapports et communications de l’Observatoire marocain des prisons (OMP) qui alerte souvent sur la situation carcérale, notamment durant la crise du coronavirus. L’observatoire avait appelé à libérer certaines catégories de prisonniers pour éviter des contaminations et a souvent alerté sur la surpopulation carcérale.

« Dans les nouvelles prisons, les prévenus et les condamnés étaient détenus séparément, mais dans les anciennes prisons, les deux groupes restaient ensemble », a noté le rapport de la diplomatie américaine, tout en citant un rapport de la DGAPR publié en mai, qui indique que la population carcérale a chuté de 7% à la suite des grâces royales et du bureau du procureur général qui a mené des procès virtuels pendant la crise du coronavirus.