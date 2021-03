Coronavirus/France : Emmanuel Macron annonce un nouveau confinement en métropole

Dans une allocution ce mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a annoncé l’élargissement des mesures de restriction à toute la France. Les services de réanimation seront également portés à 10 000 lits. Le président français a annoncé la fermeture des écoles, collèges, lycées et crèches jusqu’au 26 avril.

Ainsi, les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements seront étendues à l’ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de samedi face à l’épidémie du Covid-19. Ces mesures, déjà en place en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, comportent la fermeture de certains commerces et l’interdiction de se déplacer à plus de 10 km.

De plus, les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois semaines. « Le calendrier scolaire sera adapté », a annoncé Emmanuel Macron. Les élèves pourront donc retourner en cours le 3 mai.

Emmanuel Macron a également annoncé l’accélération de la vaccination et un nouveau calendrier vaccinal. La vaccination sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin et « d’ici à la fin de l’été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccin

Le président a aussi promis des « renforts supplémentaires » en réanimation pour faire face à l’afflux de malades graves du Covid-19 et passer « dans les prochains jours » à plus de 10 000 lits, contre 7 665 actuellement.