Covid-19/France: La vaccination étendue à tous les plus de 50 ans le 15 mai

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé un calendrier plus précis de la vaccination. Ainsi, la vaccination sera élargie à tous les plus de 60 ans le 16 avril puis à tous les plus de 50 ans le 15 mai. L’objectif, que « tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent » puissent être vaccinés « d’ici la fin de l’année ».

« À partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Et, à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l’ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans », a détaillé Emmanuel Macron.