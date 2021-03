Coronavirus/Maroc: La région Casablanca-Settat regroupe une grande partie des nouveaux cas

Le Maroc a enregistré 676 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, en légère baisse par rapport à la veille, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 496 097.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 3 916, parmi eux, 411 cas sont dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1364,3 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 1,8 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 3 674 251 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 4 320 349, selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 488 infections dont la grande majorité a été enregistrée dans la ville de Casablanca avec 388 nouveaux cas, 24 à Settat, 20 à Nouaceur, 18 à Mohammedia, 16 à Berrechid, 10 à El Jadida et 4 à Sidi Bennour.

Deuxième région au classement, Rabat-Salé-Kénitra qui recense 51 nouveaux positifs au coronavorus dont 20 cas ont été enregistrés à Salé, 12 à Skhirat-Témara, 9 à Kénitra, 7 à Rabat, 2 à Sidi Kacem et 1 à Khemisset.

De son côté, la région de Marrakech-Safi a enregistré 22 nouveaux cas à Marrakech, 5 à Kelaa des Sraghna, 4 à Essaouira et à Al Haouz et 1 à Rehamna pou un total de 36 infections au covid-19.

Même bilan pour les régions de Dakhla-Oued Eddhab (tous à Oued Eddahab) et l’Oriental (9 à Oujda-Angad et à Nador et 1 cas à Berkane) qui ont toutes deux identifé 19 nouvelles infections.

Bilan proche pour la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la région de Souss-Massa qui ont enregistré respectivement 15 cas (13 à Tanger-Assilah et 2 à Larache) pour la première et 14 cas pour la seconde (5 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 4 à Tata, 3 à Tiznit et 2 à Inzegane-Ait Melloul).

Par ailleurs, la région Drâa-Tafilalet a recensé 12 infections dont 6 à Errachidia, 5 à Tinghir et 1 à Zagora, et 7 cas pour Laâyoune-Sakia El Hamra (5 à Laâyoune et 2 à Smara).

La région de Guelmim-Oued Noun a enregistré 6 infections, toutes à Guelmim, et même bilan pour Beni Mellal-Khénifra dont les cas sont répartis comme suit: 5 cas à Khouribga et 1 à Khénifra. Enfin la région de Fès-Meknès est la moins touchée ce mercredi avec 3 cas recensés dont 2 à Fès et 1 à Taza