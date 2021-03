USA : Un joueur marocain arrêté pour agression sexuelle sur une étudiante

Ziyad Fekri, joueur de football de l’Université du Connecticut aux Etats-Unis, a été arrêté, en raison d’accusations d’agression sexuelle sur une étudiante, ainsi que de coups et blessures, selon le bureau du procureur de l’État de Tolland.

Ziyad Fekri, 21 ans, a été arrêté lundi à New York par le groupe de travail Safe Streets du FBI en tant que fugitif de la justice lié à des accusations d’agression sexuelle aggravée et de contention illégale.

Selon l’avocat de l’État, l’enquête sur Fekri a commencé le 15 février 2021, lorsqu’une étudiante a signalé qu’elle avait été agressée par ce dernier pendant la nuit du 13 février. La victime connaissait Fekri, ont indiqué les autorités.

À l’époque, Fekri était accusé d’agression au 2e degré, de conduite désordonnée et de contention illégale au premier degré. Il a déposé une caution de 75 000 dollars et a été remis en liberté avec une ordonnance de protection en place pour la victime.

Les autorités ont déclaré que Fekri avait été suspendu de toutes les activités de l’équipe après le premier rapport et arrestation.

Elles ont déclaré que les agressions se sont intensifiées avec le temps et auraient consisté à lui tirer les cheveux, à attraper la victime par derrière autour du cou, à la frapper au visage avec les poings fermés, à couper la victime avec un couteau et à deux agressions sexuelles à la pointe du couteau. La police a déclaré que des témoins s’étaient manifestés et avaient fourni des déclarations écrites sous serment.

Le 26 mars, la police a obtenu un mandat d’arrêt contre Fekri pour deux chefs d’agression sexuelle grave au premier degré et un chef de contention illégale. Un tribunal a fixé la caution à 500 000 dollars.

La police a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de localiser Fekri dans son dortoir et leur enquête a montré qu’il séjournait avec des amis à Elmsford, New York, un village du comté de Westchester.

Le FBI a aidé le département de police de l’Université du Connecticut en identifiant l’emplacement de la maison que Fekri occupait.

Lundi, le groupe de travail du FBI a placé Fekri en garde à vue. Il a été inculpé comme fugitif de la justice par la police de Greenburg, New York, et est en attente d’extradition par la police de l’Université du Connecticut et la Cour supérieure de Rockville pour les accusations en instance d’agression sexuelle et de contention illégale.