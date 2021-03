Emirates effectuera un vol spécial pour marquer l’étape de la vaccination dans les EAU

Emirates met en avant les progrès remarquables des EAU dans son programme de vaccination avec un vol spécial qui transportera à bord un équipage et des passagers entièrement vaccinés.

Le 10 avril 2021, le vol spécial EK2021 quittera l’aéroport international de Dubaï à 12h00, heure locale, pour survoler différentes régions des EAU. Le vol reviendra à Dubaï à 14h30, heure locale.

Le vol spécial EK2021 est un événement unique qui non seulement célèbre le succès du programme de vaccination des EAU à ce jour, mais souligne également les progrès réalisés par Emirates dans la vaccination de son personnel, et en particulier de ses pilotes et de son personnel de cabine. L’aviation a été et continue d’être une force irremplaçable pour le bien, reliant les gens et les villes, facilitant les flux commerciaux importants et les voyages de passagers qui apportent la prospérité économique et la joie à des millions de personnes.

Les passagers auront l’occasion de découvrir le tout nouvel A380 d’Emirates, équipé des tout nouveaux sièges Premium Economy de la compagnie et d’intérieurs de cabine rafraîchis dans toutes les classes.

L’A380 d’Emirates reste le préféré des clients pour son confort et son espace inégalés. De l’expérience primée de divertissement à bord, au service emblématique du salon A380 pour les passagers de la classe affaires et de la première classe, en passant par un repas gastronomique complet dans toutes les classes et le personnel de cabine amical d’Emirates, les voyageurs peuvent s’attendre à vivre toute l’expérience Emirates à bord de ce vol spécial.

Les passagers voyageant sur l’EK2021 pourront découvrir tous les services et commodités de l’aéroport international de Dubaï au sol avant d’embarquer.

En outre, les clients pourront également tester en direct toutes les dernières mesures visant à aider les voyageurs à profiter d’un voyage sûr et fluide, notamment la nouvelle technologie biométrique et sans contact qu’Emirates a récemment mise en place dans les zones d’enregistrement et aux portes d’embarquement de l’aéroport de Dubaï.

Ce mois-ci, Airbus a lancé une application d’accompagnement de voyage appelée « Tripset ». Cette application regroupe et fournit des informations sur les vols et les voyages afin de faciliter et de rétablir la confiance des passagers dans leur voyage de bout en bout lorsqu’ils voyagent en avion pendant la pandémie de COVID-19. Tripset permet aux passagers d’être informés des conditions de voyage les plus récentes et les plus pertinentes, des restrictions et des exigences sanitaires en vigueur, sans avoir à consulter diverses sources.

Les Émirats Arabes unis sont l’un des premiers pays au monde à administrer des vaccins à leurs citoyens et résidents, et ont mis gratuitement à la disposition de tous quatre vaccins contre le COVID-19. À ce jour, plus de 8 millions de vaccins ont été administrés dans les EAU, protégeant ainsi plus de la moitié de la population des EAU.

Le Groupe Emirates a soutenu le programme national de vaccination en mettant les vaccins COVID-19 à la disposition de son personnel basé aux Emirats Arabes Unis, dans de nombreux endroits au sein de l’entreprise. À ce jour, plus de 35 000 employés d’Emirates ont reçu leur vaccin COVID-19 dans l’un des centres de vaccination de la compagnie, et plus de 85 % des pilotes et du personnel de cabine de la compagnie aérienne ont déjà reçu deux doses du vaccin.

Détails du vol spécial

Les billets pour le vol EK2021 seront disponibles pour les citoyens et résidents des Emirats Arabes Unis qui ont terminé la période de deux semaines après leur deuxième dose de vaccin COVID-19. Les billets peuvent être achetés auprès du centre de contact d’Emirates, des bureaux de vente d’Emirates aux EAU, ainsi que des agences de voyage locales. Le prix des billets est de 1 000 AED par personne en classe économique et de 2 000 AED en classe affaires. Les clients peuvent consulter le site : https://www.emirates.com/ae/english/about-us/get-on-board-ek2021/ pour obtenir de plus amples informations sur le vol et vérifier les conditions spéciales.

Tous les tarifs collectés pour ce vol spécial EK2021 seront reversés à la Fondation Emirates Airline, l’organisation caritative à but non lucratif de la compagnie aérienne qui soutient des projets dans le monde entier visant à améliorer la qualité de vie des enfants défavorisés.

Comme pour tout vol régulier, les clients du vol spécial EK2021 devront se présenter à l’enregistrement munis de leur billet d’avion, à partir de 3 heures avant le départ du vol. Ils devront se munir de leur carte d’identité ou de leur passeport des Émirats arabes unis, ainsi que de leur certificat de vaccination. Tous les clients voyageant sur le vol EK2021 se verront proposer gratuitement un test rapide de dépistage du Covid-19 avant le départ. Conformément aux mesures de précaution, les clients doivent respecter les protocoles de distanciation physique et porter leur masque tout au long du voyage.