Face au silence du gouvernement, les cafés annoncent une grève nationale de 48H

C’est décidé. Les patrons des cafés et restaurants au Maroc optent pour l’escalade et annoncent une grève nationale de 48H, les 5 et 6 avril prochain. Cette décision intervient alors que l’Association des cafés et restaurants du Maroc, avait déjà prévenu le gouvernement contre les problèmes qui se posent (charges, révisions fiscales, impôts, mesures restrictives …).

Lors de la réunion tenue en début de semaine par l’Association des patrons de cafés et restaurants du Maroc, les membres ont exprimé, à la majorité, la nécessité d’une escalade contre le gouvernement et ses décisions, confie à Hespress, une source de l’association.

« La plupart des patrons de cafés ont décidé de lancer une grève nationale les lundi et mardi prochains, tandis que certaines régions étaient libres de choisir le moment approprié pour le faire », a-t-elle ajouté.

Cette décision intervient alors même que les professionnels du secteur « se sont plaints des décisions du gouvernement, notamment l’heure de fermeture imposée à 20h avec le couvre-feu, en plus de sa réticence à intervenir pour leur rendre justice en termes de taxes locales qui les ont accablés et rendu la vie plus difficile qu’elle ne l’est ».

« Les propriétaires de cafés et de restaurants sont désormais incapables de faire face aux redevances fiscales qui leur sont imposées par les collectivités locales, et ils s’étonnent que les autorités gouvernementales n’interviennent pas pour les aider dans cette situation », confie la même source.

Quelques villes du Royaume se sont réveillé mardi pour découvrir la fermeture de leur café du coin. Il s’agit de cafés qui ont anticipé la grève, vu la crise financière qu’ils traversent, et comme seul moyen pour faire entendre leurs doléances auprès des responsables gouvernementaux.

Les professionnels du secteur à la ville de Mrirt ont entamé leur grève tôt, fermant leurs portes à compter de ce mardi à leurs clients, pour protester contre le gouvernement et sa décision.

L’Association nationale des patrons de cafés et de restaurants a exprimé sa surprise que le ministère de l’Intérieur ne soit pas intervenu auprès des chefs de collectivités qui demandent aux professionnels du secteur de revoir les taxes sur les boissons, de payer 100% des frais d’exploitation temporaire du domaine public, 100% pour les affiches publicitaires et 100% pour la taxe professionnelle.

Autant de révisions et de taxes que les patrons de cafés et restaurants se trouvent dans l’incapacité de régler, vu qu’ils arrivent à peine à respirer au côté des charges fixes qu’ils doivent régler au quotidien.

Dans une récente déclaration à Hespress Fr, Ahmed Bouferkane, coordinateur national de l’Association, a ainsi exprimé son insatisfaction totale face au manque d’appréciation du chef du gouvernement, du Comité de vigilance et des ministères concernés par le secteur, tout en condamnant le « traitement irresponsable » de ces derniers face aux appels, propositions et correspondances du bureau national de l’association, liés aux importantes accumulations de factures et de charges pendant la pandémie.

Tout en tenant comme responsable le ministre de l’Emploi et de l’Intégration professionnelle, Mohamed Amekraz, de la crise sociale difficile que traversent les employés du secteur, le bureau de l’association avait précédemment demandé au responsable gouvernemental de tenir une réunion urgente avec les représentants des employés et des professionnels ainsi que le directeur général de la CNSS. Mais en vain.

Le bureau de l’association a également demandé au gouvernement de supprimer toutes les taxes et redevances pour l’année 2020 afin d’aider les restaurants et cafés à poursuivre leur travail, tout en lui demandant également d’appliquer les recommandations des assises de la fiscalité, dans lesquelles tous les intervenants ont confirmé le poids fiscal qui pèse sur le secteur.