Coronavirus : L’Allemagne restreint l’utilisation d’AstraZeneca pour les moins de 60 ans

Le gouvernement allemand a décidé que le vaccin AstraZeneca ne devrait être utilisé que sur les personnes âgées de plus de 60 ans en raison des préoccupations concernant les effets secondaires possibles.

La décision a été prise mardi soir par les ministres fédéraux et régionaux de la Santé. Le texte de la décision indiquait que les moins de 60 ans pouvaient toujours recevoir le vaccin, mais uniquement «à la discrétion de leur médecin» et à leurs risques et périls.

L’évaluation était basée sur des données concernant des caillots sanguins «rares mais graves» qui s’étaient formés chez certaines personnes ayant reçu le vaccin. Les symptômes sont apparus 4 à 16 jours après la vaccination, principalement chez les personnes de moins de 60 ans.

Angela Merkel, la chancelière allemande, a déclaré que c’était «une grande chance» qu’il y ait autant de vaccins disponibles. Mais «toute la campagne de vaccination repose sur le principe de la confiance. Nous devons pouvoir faire confiance aux vaccins », a-t-elle déclaré après une vidéoconférence avec les dirigeants des 16 États fédéraux allemands.

Certains États, comme Berlin et le Brandebourg, la région qui entoure la capitale, avaient déjà décidé unilatéralement mardi de ne plus administrer le vaccin AstraZeneca aux personnes de moins de 60 ans.

La décision de l’Allemagne a marqué un autre coup dur pour la campagne de vaccination de masse de l’Europe, alors qu’elle commençait à prendre de la vitesse après un démarrage lent de l’hiver.

L’Allemagne a été l’un des nombreux pays d’Europe à avoir suspendu l’utilisation d’AstraZeneca plus tôt ce mois-ci, craignant de provoquer des caillots sanguins. Mais de nombreux pays ont rétabli le vaccin après que l’Agence européenne des médicaments a insisté sur le fait qu’il était sûr à utiliser.

La France a limité l’utilisation du vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans, la Suède aux plus de 65 ans. La Norvège et le Danemark, quant à eux, ont prolongé une suspension complète du vaccin de trois semaines supplémentaires vendredi dernier.

Au Canada, les responsables de la santé ont également suspendu les plans cette semaine pour administrer le vaccin à des personnes plus jeunes en raison des mêmes préoccupations concernant les caillots sanguins.

La principale agence allemande de vaccination, l’Institut Paul Ehrlich, a signalé 31 cas de caillot sanguin cérébral rare chez des personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca. Neuf d’entre eux sont morts.

Tous les 31 cas sauf deux ont été signalés chez des femmes âgées de 20 à 63 ans. Les deux hommes étaient âgés de 36 et 57 ans.