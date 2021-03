Le Maroc finit sa campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations en beauté. Après avoir assuré son ticket pour la phase finale, l’équipe nationale a terminé sur une bonne note en s’imposant face au Burundi grâce à un but de Munir El Haddadi. Satisfait de la prestation de ses joueurs, Vahid Halilhodzic est déterminé à faire mieux avec l’objectif de se qualifier pour la Coupe du monde.

Premiers du groupe E et assurés de la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, les Lions de l’Atlas, invaincus (4 victoires, 2 nuls) doivent désormais prouver qu’ils peuvent aller loin dans la compétition, et ce n’est pas Vahid Halilhodzic qui dira le contraire.

L’entraîneur de la sélection marocaine s’est exprimé après la rencontre face au Burundi marquée par la premier réalisation de Munir El Haddadi, qui compte son premier exploit avec l’équipe nationale depuis qu’il l’a rejoint après son changement de nationalité sportive.

« Nous terminons en étant à la première place avec une large avance sur le deuxième. C’était le premier objectif atteint, maintenant il faut préparer la suite, surtout la qualification à la Coupe du monde », a déclaré l’entraîneur bosniaque.

« Nous avons joué d’une manière nouvelle lors du match d’aujourd’hui contre le Burundi. Nous avons remporté une petite victoire méritée, mais nous aurions pu marquer plus de buts lors de cette confrontation », estime-t-il.

L’ancien de Nantes a admis que l’équipe nationale doit se développer davantage pour les prochains matchs et qu’il compte bien essayer de « changer d’organisation ou de joueurs ».

Désormais, le principal pour lui est de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Tous les Marocains sont un peu frustrés parce que leur équipe n’a pas énormément de succès dans cette compétition. On a beaucoup d’espoir, pas seulement pour la CAN mais pour la Coupe du monde au Qatar », avait-il déclaré précédemment, avant d’ajouter :

« Ça me donne beaucoup d’envie et de détermination pour aller au bout de mes idées. Je travaille pour rendre l’équipe plus compétitive, plus audacieuse, surtout à l’extérieur… On a l’ambition d’aller en demi-finales ou en finale de la Can et pour pourquoi pas la gagner ».