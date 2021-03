GCAM lance « Sakan Qaraoui », un concept crédit ami de la nature

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) vient de lancer « Sakan Qaraoui », un nouveau concept inédit de crédit immobilier en milieu rural ami de la nature.

Dans un communiqué, le Groupe explique que « Sakan Qaraoui est un crédit habitat qui permet aux urbains d’acquérir un terrain, de construire un logement en milieu rural et de procéder aux aménagements et doter le terrain des équipements nécessaires.

Ce crédit habitat est accordé par tranches afin de correspondre à la réalité du terrain, amis aussi pour aider à s’adapter aux spécificités liées à ce type d’investissements, qui se font généralement par étapes selon la capacité de financement du porteur du projet et sont échelonnées dans le temps.

GCAM indique de même que ce concept, que la Banque verte veut respectueux de la nature, à l’image de sa vocation de promoteur du développement durable, encouragera fortement les investissements à tendance écologique.

Pour être éligibles à ce financement, les projets devront comporter une composante visant à préserver l’environnement telle que des installations à base d’énergie solaire, des installations promouvant l’économie d’eau, des cultures biologiques ou sans pesticides, etc, note encore le Groupe, précisant que les exigences sanitaires imposées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), notamment la période de confinement, ont engendré chez les populations urbaines un vrai besoin de retour aux sources, de connexion avec la nature et une envie viscérale d’air pur,.

Tout en soulignant que les citadins manifestent de plus en plus d’intérêt envers le milieu rural, la campagne et la pleine nature représentent désormais pour beaucoup un lieu idéal pour se ressourcer et nombreux sont ceux qui souhaitent y passer de plus en plus de temps soit en s’y installant définitivement ou dans le cadre d’une résidence secondaire, GCAM affirme se mobiliser pour accompagner cette nouvelle tendance et répondre aux attentes des citoyens et réaffirme son engagement indéfectible au service du monde rural et de l’ensemble de la population marocaine.