Covid-19: Les revenus de BioNTech bondissent de 344%

Grâce à son vaccin contre le Covid-19, la société allemande de biotechnologie BioNTech, a vu ses revenus bondir de 344% en glissement annuel pour atteindre 482,3 millions d’euros en 2020.

Avec son seul vaccin anti-covid19, les revenus générés par la société s’élèvent à 270,5 millions d’euros, selon des chiffres estimés sur la base de données préliminaires partagées avec la société américaine Pfizer, partenaire de BioNTech dans le développement du vaccin.

Selon Ugur Sahin, cofondateur et PDG de BioNTechA, en mars 2021, la société a livré plus de 200 millions de doses de vaccin à plus de 65 pays et régions.

Après avoir perdu 179,2 millions d’euros avant la pandémie en 2019, BioNTech a enregistré un bénéfice net de 15,2 millions d’euros en 2020.

A ce jour, BioNTech et Pfizer ont signé des commandes pour 1,4 milliard de doses de vaccin contre le COVID-19 en 2021, et les sociétés prévoient d’étendre les capacités de fabrication jusqu’à 2,5 milliards de doses d’ici la fin de l’année.