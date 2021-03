Revue de presse quotidienne de ce mercredi 31 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 31 mars 2021

L’Opinion

• Les ravages de la pandémie sur l’industrie marocaine du sport. À l’instar des autres secteurs, l’industrie du sport n’a pas échappé aux griffes de la crise sanitaire qui a condamné la majorité des professionnels à l’arrêt ou à une baisse drastique d’activité. Salles de sport, clubs, sociétés de marques sportives et autres startups, tous ont manifestement souffert durant l’année cauchemardesque du Covid, qui a fermé les salles, les espaces et les stades, pendant plusieurs mois. Une étude, menée par « Stadia », en collaboration avec « Sports Management School », a fait état d’une facture faramineuse qu’ont dû supporter les sociétés sportives. Les unes ont mis la clé sous la porte, d’autres ont changé d’activité alors que certaines ont réduit leurs effectifs. Compte tenu de la fragilité du secteur, pourtant prometteur, l’étude propose de le soutenir au point de parvenir à un vrai écosystème par des mesures concrètes.

• Le dirham s’apprécie de 0,56% face à l’euro du 18 au 24 mars. Le dirham s’est apprécié de 0,56% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,1% vis-à-vis du dollar, durant la période allant du 18 au 24 mars, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires. Au 18 mars 2021, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 307,7 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,1% d’une semaine à l’autre et de 23,8% en glissement annuel, précise la même source.

Le Matin

• Le ministère de la Santé appelle à redoubler de vigilance face à l’évolution de la situation épidémiologique liée à la pandémie de la Covid-19. C’est ce qui ressort de la déclaration hier du chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih. Présentant à Rabat le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, Meziane Belfkih a insisté sur la nécessité de respecter les mesures préventives et les consignes prises par les autorités administratives «afin d’éviter de perdre les acquis engrangés au cours des dernières semaines». Selon le haut responsable, le bilan des deux dernières semaines fait état d’une hausse de 6,4% des cas positifs, et ce pour la quatrième semaine consécutive.

• Une convention de partenariat a été signée mardi entre la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, et le directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles, Badr Ikken. En vertu de ce partenariat, les trois acteurs s’engagent à joindre leurs efforts en vue de promouvoir et renforcer le savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables et en optimiser l’impact sur l’économie nationale. Dans le détail, la convention prévoit d’identifier et de mobiliser l’expertise des Marocains résidant à l’étranger au profit des communautés scientifiques et académiques nationales.

L’Economiste

• Le CESE trace la feuille de route du tourisme. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient de rendre publique sa recette pour relancer l’industrie du tourisme. Il recommande de saisir l’occasion de la reprise du secteur pour améliorer son mode de gestion et de repenser son développement en fonction du nouveau modèle. Le Conseil suggère également de mettre à niveau le capital humain, de favoriser la digitalisation pour un développement territorialisé.

• Le Maroc referme ses frontières. Le Maroc poursuit les annonces de fermeture des frontières avec les pays qui connaissent une évolution préoccupante du niveau de contamination à la Covid-19. Lundi dernier, la Direction de l’aviation civile, relevant du ministère du Tourisme, a annoncé que «les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l’Espagne seront suspendus». Cette décision est effective depuis hier mardi à minuit. Elle est justifiée par «les mesures préventives prises contre la propagation de la pandémie». Le gouvernement a insisté sur l’évolution préoccupante de la pandémie au niveau mondial, suite à l’apparition de nouveaux variants du virus. L’ambassade de France à Rabat a recommandé aux ressortissants et résidents français de «se rapprocher de leur compagnie aérienne afin d’examiner les modalités de leur retour en France».

Libération

• Visite au Maroc d’une délégation militaire des Emirats Arabes Unis sous la direction du Général de Division, Chef d’Etat-Major des Forces Armées Emiraties. En exécution des Hautes Instructions Royales, Abdeltif Loudyi, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a reçu, le lundi 29 mars 2021 au siège de cette Administration, le Général de Division Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chef d’Etat-Major des Forces Armées des Émirats Arabes Unis, en visite au Royaume à la tête d’une importante délégation militaire. Un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales indique que cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de mettre en exergue les relations de fraternité et la qualité de coopération multiformes qui lient le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis.

• L’inflation à des niveaux « relativement » contenus en 2021. L’inflation devrait continuer à évoluer à des niveaux « relativement » contenus au cours de l’année 2021, estime le HCP. La tendance haussière des cours du pétrole observée depuis février dernier (+12,7%), associée au rebond des cours des matières premières agricoles importées, seraient, toutefois, de nature à accélérer le rythme de croissance de l’inflation au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, précise le HCP dans une note relatant l’évolution des prix à la consommation au cours de l’année 2020 et ses perspectives au cours du premier semestre de l’année 2021, compte tenu de l’impact d’un retournement à la hausse des cours du pétrole et des autres matières premières, notamment agricoles, sur le marché international.

Al Bayane

• Le Maroc préside à Genève la 2e réunion de l’OMC. Le Maroc a présidé, lundi à Genève, la 2ème réunion du «Dialogue informel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la pollution par les plastiques et le commerce des plastiques écologiquement durables (IDP)», axée sur les thèmes de la transparence et de la coopération internationale. Cette réunion à laquelle ont pris part la directrice générale de l’OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, les ambassadeurs du groupe des coauteurs (Maroc, Chine, Fidji, Barbade, le Royaume Uni, l’Équateur, et Australie), ainsi que des représentants de la CNUCED, du Graduate Institute, et d’autres parties prenantes intéressées, se propose «de mener la réflexion sur les volets relatifs à la transparence et à la coopération internationale dans l’examen de la question de la pollution plastique, en perspective d’élaborer une déclaration pour la 12ème Conférence ministérielle de l’OMC (CM12), prévue fin de l’année en cours».

• L’Organisation Maroc Afrika-Cultures et développements (OMA) et une délégation de femmes et d’hommes d’affaires du Nigeria ont signé une convention de partenariat visant la création du conseil d’affaires Nigéria-Maroc (Nigeria-Morocco Business). Cette convention a pour objectif de créer un cadre propice pour développer et soutenir les initiatives et les protocoles d’accord signés entre les deux pays. La création de ce conseil d’affaires s’inscrit dans le cadre de l’ensemble des démarches initiées par SM le Roi Mohammed VI, pour s’ouvrir sur la profondeur africaine du Royaume et développer et consolider les liens d’amitiés entre le Maroc et le Nigéria, a souligné le président de l’OMA, Najib Kettani, lors de la cérémonie de signature de cette convention.

Al Massae

• Les professeurs cadres des académies de l’éducation en grève la semaine prochaine. La Coordination de ces enseignants a décidé d’organiser de nouvelles grèves, à partir de la semaine prochaine. Les professeurs relevant des académies régionales de l’éducation quitteraient les salles de classe et descendraient dans la rue pour exprimer leur colère contre le ministère de l’Éducation nationale, qui n’a pas encore répondu à la demande de leur intégration complète dans la fonction publique. En plus d’autres moyens d’action, ces cadres des académies de l’éducation, ont décidé d’observer une grève les 5, 6, 7 et 8 avril, tout en organisant des sit-in devant les académies régionales. La coordination a également décidé de mener une grève les 22 et 23, et 24 du même mois, tout en organisant des manifestations dans plusieurs villes.

Alam

• Alimentation des volailles: Hausse injustifiée des prix. L’Association nationale des éleveurs de volailles a publié un communiqué dénonçant les hausses successives du prix des aliments pour poulets durant l’année 2020 et au début de 2021, alors que le pays traverse une crise étouffante en raison de la pandémie de Coronavirus et ses répercussions négatives sur l’économie. Elle a souligné que les éleveurs de poulet de chair ont subi d’énormes pertes financières, à cause notamment de la conjoncture sanitaire, du fait du confinement sanitaire durant toute l’année 2020 et le début 2021 qui a réduit la consommation des viandes à cause de l’érosion du pouvoir d’achat des consommateurs.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• CTM : Déficit de 88 millions de dirhams en 2020. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 373 millions de dirhams, en baisse de 43,1% par rapport à l’exercice précédent. Une baisse que le groupe explique par l’arrêt total imposé dans le secteur du transport des voyageurs durant le 2ème trimestre et la reprise sous restrictions des déplacements inter-villes au cours du 2ème semestre. Le résultat d’exploitation consolidé ressort dans le rouge à -76 millions de dirhams, en baisse de 191,6% à cause du fort repli de l’activité. En conséquence, le résultat net consolidé de la CTM s’effondre et dégage un déficit de 88 millions de dirhams sur la période, contre un bénéfice de 63 millions de dirhams en 2019. Rissalat Al Oumma

• Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous a procédé, mardi à Rabat, à l’installation des membres de la Commission du Fonds d’aide à la production des œuvres cinématographiques. Lors de cette rencontre, le ministre a mis en avant les efforts que déploie son département en collaboration avec le Centre cinématographique marocain (CCM) afin de promouvoir l’industrie cinématographique nationale pour qu’elle soit à la hauteur des aspirations du Royaume. Cité dans un communiqué du CCM, El Ferdaous a en outre souligné l’importance de la culture et du cinéma et leur rôle dans le développement social et le façonnement d’une identité multiculturelle, ouverte et diversifiée forte des valeurs qui consolident le capital culturel, cinématographique et artistique du Maroc.

Assahra Al Maghribia

• Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation, et président délégué du Pouvoir judiciaire, a appelé les magistrats du Royaume à relever le défi de la réforme et à chercher à restaurer la confiance des justiciables et du grand public dans la justice, en adhérant aux principes de justice, d’équité et aux textes de loi. Il les a également exhortés à observer les valeurs et l’éthique professionnelle et faire preuve d’intégrité et de transparence, que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire s’efforcera de faire connaître et d’imposer par la force de la loi. Mohamed Abdennabaoui a lancé cet appel à l’occasion de son installation mardi dans ses fonctions de Premier président de la Cour de cassation, et président délégué du Pouvoir judiciaire. Al Ahdath Al Maghribia

• Une journaliste espagnole dénonce les conditions de vie inhumaines dans les camps de Tindouf. La journaliste espagnole, Patricia Medjidi Juez, a dénoncé les conditions de vie inhumaines et le calvaire endurés par les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, sur le territoire algérien, soulignant que les dirigeants du « polisario » sont impliqués dans le détournement des aides humanitaires destinées à ces populations. La journaliste a souligné que les dirigeants du polisario ne veulent pas un règlement du conflit autour du Sahara. Elle a relevé avoir constaté, lors d’une visite dans les camps de Tindouf, que la population des camps ne bénéficie pas de l’aide humanitaire internationale et souffre de famine.

Bayane Al Yaoum

• Conscient du rôle de la gouvernance et de la lutte contre la corruption dans l’instauration des règles de bonne gouvernance et de la réforme de l’administration et l’optimisation de ses services, le gouvernement a accordé une priorité majeure à ces chantiers et déployé des efforts notables à cet effet, a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Depuis le début de son mandat, il s’est engagé dans la mise en place des réformes relatives à ces chantiers, en vue d’atteindre les objectifs escomptés au profit du citoyen et de l’économie, de manière à faciliter la vie des citoyens et des entreprises et à dépasser les contraintes et les difficultés qu’ils rencontrent, indique un message d’El Otmani, publié sur le site officiel de son département.

• Le problème d’accès de la dernière promotion des titulaires du doctorat et du diplôme « Alimiya » à la profession d’Adoul « a été définitivement réglé », ont indiqué le ministère de la Justice et l’Instance nationale des adouls. Dans un communiqué conjoint à l’issue d’une réunion, lundi, du ministre de la Justice Mohamed Ben Abdelkader avec le bureau exécutif de l’Instance présidée par Mohamed Sassioui, les deux parties ont loué la décision du bureau d’accorder les mêmes facilités que celles offertes à la promotion 2018 en termes d’accès à la profession d’Adoul. Il a été également convenu de mettre sur pied une commission mixte composée de cadres du ministère et de membres de l’Instance nationale des Adouls, pour veiller à l’examen du projet de révision de la loi régissant la profession et les questions y afférentes.