Les établissements pénitentiaires reçoivent un don de quelque 5.000 livres

Le fond documentaire des bibliothèques des établissements pénitentiaires du Royaume, s’est vu enrichi par un don de quelque 5.000 livres offerts par l’association Littératures Itinérantes.

Remis lors d’une cérémonie mardi à la prison centrale de Kénitra, en présence de responsables de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), ce don porte sur des ouvrages, se rapportant aux différents domaines et disciplines, permettront aux pensionnaires des établissements pénitentiaires d’accéder aux dernières parutions scientifiques et culturelles.

Ils sont également de nature à les aider à poursuivre dans les meilleurs conditions leurs études et de perfectionner leurs recherches universitaires.

Ces livres offerts par l’Association, en coordination avec la Délégation générale, viennent enrichir les 70 bibliothèques des établissements pénitentiaires, qui comptent plus de 100.000 ouvrages, a indiqué à cette occasion, le chef de la division de qualification et d’action éducative et sociale des détenus à la DGAPR, Benaissa Bennacer.

Et d’ajouter que cette action est à même de créer une dynamique culturelle au sein de l’établissement pénitentiaire et consacrer la place de la lecture au service de la réinsertion.

Les livres offriront aux détenus un voyage, depuis cet espace fermé, vers des dimensions culturelles, artistiques et créatives, a-t-il encore dit.

Littératures itinérantes est une association qui a pour vision la défense des livres et la promotion de la lecture, et aspire à promouvoir la lecture à l’intérieur des prisons, car le détenu, a-t-il dit, a le droit de jouir de ses droits culturels comme tout autre citoyen, a pour sa part fait valoir Driss El Yazami, membre de l’Association.

« Amener le livre en prison c’est amener la liberté », a estimé, de son côté, la présidente de l’association Nadia Essalmi, notant que la lecture, qui ne reconnaît ni frontières ni barreaux, est véritable moyen d’évasion.