Un Marocain dans la short list du « Booker 2021 »

la liste de la sélection finale de la 14ème édition du prix international du roman arabe « Booker 2021 », a été dévoilée par le Jury. « Milaf 42 » (le dossier 42) du Marocain Abdelmajid Sebbata, y figure.

Pour son roman, édité par le Centre culturel arabe, Abdelmajid Sebbata affirme avoir été inspiré par un article, lu en octobre 2017, et traitant du sujet de la catastrophe des huiles frelatées au Maroc peu après son indépendance, a a expliqué l’auteur dans un entretien publié sur le site web du Prix.

La décision de mettre au jour « ce sujet oublié » s’est imposée, en vue de le présenter « à ma génération pour qu’elle en connaisse les détails et enfin pouvoir réhabiliter- quoique symboliquement – les victimes », a-t-il ajouté.

A noter que le prix international du Roman arabe (International Prize for Arab Fiction), créé en 2008, récompense chaque année une œuvre écrite en arabe et vise à étendre le rayonnement international de la littérature arabe grâce au financement de traductions. Il est soutenu par la Fondation du Booker Prize à Londres et financé par le département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi.

Géré par la Fondation du prix Booker, il est doté de 50.000 dollars pour le premier lauréat qui aura également les financements nécessaires pour la traduction en anglais de son roman. Les six romanciers finalistes gagnent chacun un prix de 10.000 dollars.

Les romans sont sélectionnés par un jury international présidé par l’écrivain et poète libanais Chawki Bazih. Les autres membres sont Mohammed Ait Hanna (écrivain, traducteur et académicien marocain), Safa Jubran (universitaire à Sao Paolo au Brésil), Ali Al-Muqri (écrivain yéménite) et Ayesha Sultan (écrivaine, journaliste et éditrice émiratie).