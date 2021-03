Algérie: Le Hirak des étudiants appelle à libérer les détenus d’opinion

Une marée d’étudiants algériens, soutenus par leurs professeurs et leurs familles ont défilé mardi, pour la marche hebdomadaire des étudiants pour dénoncer les dérives totalitaires du pouvoir algérien et réclamer la démocratie dans leur pays. Au centre de leurs revendications ce mardi, des appels à libérer les détenus d’opinion.

Dans la capitale algérienne, des centaines d’étudiants portés par leur patriotisme ont battu le pavé mardi pour réclamer la libération des détenus d’opinion et des manifestants dans leur pays, au moment où ces arrestations se sont multipliées ces dernières semaines.

« Libérez Miloud Benrouane », ont-ils scandé en signe de soutien à leur camarade, un étudiant emprisonné depuis octobre 2020 à Biskra.

Les arrestations de manifestants en marge des marches populaire du Hirak du vendredi se sont multipliées. Et même si certains sont relâchés quelques jours plus tard, cette tendance inquiète les Hirakistes d’autant plus que les témoignages de torture durant ces interpellations commencent à faire surface.

Alors que le pouvoir tente tant bien que mal de diviser le mouvement, en accusant entre autres certains groupes de s’ingérer, notamment les islamistes, ou encore plus récemment, en accusant un ouvrier marocain d’avoir tenté d’infiltrer les manifestations, les Hirakistes ont tapé du pied pour montrer leur union face aux tentatives de divisions.

Alors que les étudiants sont en période d’examen en ce moment, ils n’ont cependant pas perdu de vue leur engagement patriotique pour une « Algérie libre », « un Etat civil et non militaire », et des appels à une « justice indépendante », à la « liberté de la presse ».

« Lyed fel yed ndjibou l’istiqlal, ya ali amar, bladi fi danger » (Main dans la main nous arracherons l’indépendance, Ali Amar mon pays est en danger) », ont-ils encore scandé mardi.

Face à leur détermination à faire passer leur message malgré leur impératifs, des centaines de citoyens leur ont prêté main forte et ont joint leur voix aux marches.

Mardi, les manifestations se donc faites plus pressantes, plus déterminées à en découdre avec les manœuvres du gouvernement.

Les photos des détenus d’opinion ont été brandies par les manifestants pour montrer qu’ils ne les oublient pas et que ces personnes existent malgré les mensonges de ce même pouvoir qui emprisonne de plus en plus les étudiants durant leur période d’examens afin de les décourager et leur faire perdre leur année.

Abdelmadjid Tebboune face aux accusations de torture

Semaine après semaine, les manifestations continuent de prendre plus d’ampleur en Algérie face au pouvoir autoritaire. Les revendications font rage et secouent l’image du président Abdelmadjid Tebboune en manque de reconnaissance.

Depuis son accession au pouvoir dans le cadre d’un scrutin largement et massivement boycotté par la population, le président algérien a multiplié les manœuvres pour régner sans partage.

Le chef d’Etat algérien n’a pas caché son intention de faire tout le nécessaire pour mettre en œuvre son plan d’action, ce qu’il appelle sa « feuille de route », visant à verrouiller toute forme de contestation populaire et barrer la route à l’opposition.

Et face à ce pouvoir qui avance dans sa stratégie sans sourciller, en actant la modification de la Constitution et prochainement le renouvellement du Parlement en évinçant les partis qui dérangent, le peuple continue de sortir plusieurs fois par semaine, bravant les interdiction de manifestations, pour faire valoir son droit à la démocratie, et dénoncer le bafouement des droits de l’Homme.

En effet, outre les blocages institutionnels et ceux imposés aux médias, le pouvoir algérien a commencé à s’en prendre physiquement aux manifestants. Ces dernières semaines, les affaires de violences physiques, tortures et même de viols où les forces de l’ordre sont visées, se sont multipliées après l’éclatement du premier témoignage glaçant de l’étudiant Walid Nekkiche, emprisonné, torturé et violé dans un local de police.

La Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH),a appelé mardi à l’ouverture d’enquêtes et d’instructions judiciaires sur des cas de torture à l’encontre de militants du mouvement pro-démocratie du Hirak, faisant état de témoignages de plusieurs victimes de torture, de mauvais traitements et de viols.