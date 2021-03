Après la réussite de la première opération de vaccination contre Covid-19, l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) annonce l’achèvement de la deuxième phase de cette opération avec succès, et ce, conformément aux mesures de prévention prises par le gouvernement à cet égard.

Pendant toute cette période, quelque 1.900 enseignants, administratifs et retraités ont bénéficié de la campagne de vaccination dans un cadre convivial et très dynamique, assure dans un communiqué l’UM5 de Rabat.

À cette occasion, l’Université Mohammed V de Rabat tient à réitérer ses remerciements à la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, d’une part, et aux ministères de l’Intérieur et de la Santé, d’autre part, ainsi qu’à tous les organisateurs. « Grâce à leur implication et leur participation efficace les objectifs de cette deuxième étape ont été atteints avec succès », souligne l’UM5.

De même , l’Universite a tenu à exprimer sa reconnaissance à toutes les parties prenantes à savoir les Commissions médicales, autorités locales et collaborateurs qui se sont mobilisées et engagées pour la réussite globale de cette action.

Pour atteindre ses objectifs, l’Université Mohammed V de Rabat indique avoir mobilisé cinq (05) établissements, lors de cette deuxième étape notamment, la Présidence de l’UM5R – Irfane, la Faculté des Sciences de Rabat, la Faculté des Sciences de l’Education, la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Salé et l’Ecole Supérieure de Technologie –Salé.