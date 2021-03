Mustapha Bakkoury interdit de quitter le territoire national

Le président de la région Casablanca-Settat et de l’Agence Masen (l’Agence marocaine pour l’énergie durable), Mustapha Bakkoury (PAM) a été empêché de quitter le territoire marocain lundi à partir de l’aéroport Mohammed VI.

Il devait s’envoler vers les Emirats arabes unis à Dubaï afin de participer à des préparatifs de l’Exposition universelle 2020 quand il s’est vu interdire de quitter le territoire national sur une décision judiciaire. Faut dire que depuis quelques mois il se faisait de plus en plus discret et nombre d’observateurs disaient de lui qu’il avait amorçait une lente descente.

Cette interdiction a trait à la gestion chaotique de Masen dont il est le président du directoire. En octobre dernier, selon Le 360 qui relate l’information lors d’un séance de travail présidée par le roi Mohammed VI dédiée aux chantiers des énergies renouvelables au Maroc, le Souverain avait relevé plusieurs dysfonctionnements et en avait fait part à qui de droit afin de « faire aboutir ce chantier stratégique dans les délais impartis et suivant les meilleures conditions, en agissant avec toute la rigueur requise » selon le communiqué du Cabinet royal, diffusé à cette occasion.

Depuis pour Mustapha Bakkoury membre influent du Parti authenticité et Modernité c’est un peu un descente progressive aux enfers. Il n’a plus mis les pieds dans les bureaux de Masen et n’a participé que sporadiquement à quelques rares réunions liées aux activités de la région de Casablanca-Settat. Une voie de garage en quelque sorte.