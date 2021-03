La Bourse de Casablanca termine en hausse

La Bourse de Casablanca a achevé la séance de mardi, dans le vert, à la faveur de la hausse des secteurs « Sociétés de portefeuilles-Holding », de l’industrie pharmaceutique et d’ingénieries et biens d’équipement industriels.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,3% à 11.517,92 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,26% à 938,89 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est apprécié, pour sa part, de 0,3% à 9.365,92 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,08% à 10.489,07 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,29% à 9.847,08 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié de 0,45% à 875,44 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Sociétés de portefeuilles-Holding » a réalisé la meilleure performance avec un gain de 3,73%, devançant l' »Industrie pharmaceutique » (1,71%) et ingénieries et biens d’équipement industriels (1,38%).

A la baisse, le secteur des matériels, logiciels et services informatiques a lâché 1,99%, alors que l’immobilier a diminué de 1,7%.

Le volume global des échanges de titres, lui, s’est chiffré à près de 88,883 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est établie à 596,96 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ib Maroc.com (4%), Delta Holding (3,76%), Bank Of Africa (2,92%), Afric Industries SA (1,99%) et Eqdom (1,91%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances (3,98%), HPS (3,33%), Res Dar Saada (3,13%), Lafargeholcim Mar (2,31%) et Lesieur Cristal (1,45%).