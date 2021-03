Les exportations irlandaises vers le Maroc ont augmenté de 31 % en 2019

« Enterprise Ireland » est l’agence du gouvernement irlandais pour le commerce et l’innovation. Elle est classée au premier rang mondial des investisseurs en capital-risque. Il se trouve qu’en cette période, l’innovation irlandaise a dirigé son attention vers le Maroc, communément présenté comme la porte de l’Europe vers l’Afrique, soucieuse de renforcer ses liens commerciaux avec le Royaume en s’appuyant sur le succès des 31% d’augmentation des exportations vers le pays en 2019.

Aussi et à cet effet, une « Semaine du Maroc » virtuelle a démarré hier, lundi avec la session plénière d’ouverture. Cette dernière a vu les discours liminaires des ministres des deux pays – l’Irlande étant représentée par Robert Troy TD, ministre d’Etat pour la promotion du commerce, le numérique et la réglementation des entreprises et pour le Maroc, par Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique.

Cette série d’événements est dirigée par Enterprise Ireland, l’agence du gouvernement irlandais pour le commerce et l’innovation, en collaboration avec le ministère irlandais des entreprises, du commerce et de l’emploi, la chambre de commerce arabo-irlandaise et l’ambassade du Royaume du Maroc en Irlande. Au cours de la période à venir, une série de discussions virtuelles, de webinaires informatifs et de sessions plénières auront lieu avec des entreprises et des experts irlandais et marocains de premier plan afin de discuter des moyens d’améliorer les opportunités commerciales et d’affaires pour les entreprises irlandaises dans le pays.

« Les entreprises irlandaises apportent la combinaison gagnante d’une innovation de classe mondiale, nourrie par de forts investissements en matière de R&D, et d’un engagement de la part du gouvernement irlandais. L’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons; c’est la raison pour laquelle nos exportations internationales continuent de croître. L’année dernière, l’augmentation de nos exportations a directement contribué à faire de l’Irlande le seul pays de l’UE à connaître une croissance économique », a déclaré Conor Fahy, directeur régional d’Enterprise Ireland pour l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique (MENA).

Malgré l’impact de la pandémie et des arrêts de production attenants; cette croissance (3%) a été principalement attribuée à des chiffres record d’exportation. Ce chiffre contraste fortement avec la contraction moyenne dans l’UE, qui est de -6,8 %. Les exportations de biens, de services et d’expertise irlandaises continuent d’être très performantes pour le pays, même dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19.

« Le Maroc est en train de devenir une plaque tournante du commerce et des affaires pour les entreprises irlandaises, témoin d’une croissance considérable des exportations de nos entreprises, parmi les leaders mondiaux dans leur domaine d’innovation. L’accent mis sur nos événements virtuels constituera une nouvelle étape dans la construction d’un pont entre nos deux pays qui se rapprocheront toujours plus dans le futur », a pour sa part indiqué Mike Hogan, directeur régional d’Enterprise Ireland pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA).

« Les capacités et les solutions innovantes de l’Irlande concernent tous les secteurs clés, ce qui a permis au pays d’atteindre des chiffres d’exportation record alors que la majorité de l’UE a subi un revers en 2020. Le Maroc étant très prometteur, avec une accélération du PIB estimée à 4 % cette année par la Banque mondiale, il constitue un marché clé pour le commerce et les entreprises irlandaises », a déclaré Ahmad Younis, secrétaire général et PDG de la Chambre de commerce arabo-irlandaise.

Les sessions couvriront une série de secteurs importants, chacune avec des experts de premier plan dans leur domaine, tels que les soins de santé et les technologies financières, les technologies propres, l’aviation et l’agronomie, pour n’en citer que quelques-uns. Chaque session sera dirigée par les conseillers en marché experts sectoriels d’Enterprise Ireland, ainsi que par des représentants d’entreprises irlandaises qui font référence dans chacune de ces industries.

Les deux pays ont déjà récemment établi de fructueuses relations commerciales et d’exportation; ils vont de l’avant pour renforcer davantage leurs liens, notamment par l’ouverture d’une ambassade irlandaise au Maroc d’ici la fin de l’année, qui marquera une nouvelle ère de partenariat entre les pays (https://fr.hespress.com/193806-lirlande-soffre-son-premier-ambassadeur-au-maroc.html). Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’ambitieuse stratégie irlandaise « Global Ireland 2025 », qui vise à hisser l’Irlande au niveau international en doublant son impact dans le monde.