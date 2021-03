Etats-Unis : Le Maroc partie prenante dans un projet de loi sénatorial sur les accords d’Abraham

Un groupe bipartite de sénateurs américains a présenté jeudi dernier un projet de loi visant à promouvoir la normalisation entre Israël et les États arabes.

Le projet de loi s’appuie sur le succès des accords d’Abraham, des accords de paix et de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, en déclarant que la politique américaine est de renforcer et d’élargir ces accords de normalisation tout en exigeant une coordination dans toute l’administration, en particulier le Département d’Etat, le Département de la défense et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

« Il est essentiel que les Etats-Unis et Israël continuent de s’appuyer sur le succès des accords historiques d’Abraham de l’année dernière. Aider d’autres pays à normaliser leurs relations avec Israël serait un pas en avant important pour Israël et la région en ce moment critique. D’autres pays agissant pour élargir et approfondir leurs relations avec Israël n’est pas seulement dans l’intérêt d’Israël, mais profiterait également de manière significative à nos propres intérêts de sécurité nationale », a déclaré le sénateur Young.

Ce sont les sénateurs américains Jim Risch (R-Idaho), membre de rang du Comité sénatorial des relations étrangères, Rob Portman (R-Ohio), Cory Booker (DN.J.), Todd Young (R-Ind.) et Ben Cardin (D-Md.), tous membres de la commission sénatoriale des relations étrangères, qui ont présenté la loi de normalisation des relations israéliennes de 2021 . Ils sont rejoints sur ce projet de loi par: les sénateurs Jacky Rosen (D-Nev.), Chris Coons (D-Del.), Susan Collins (R-Maine), Dick Durbin (D-Ill.), Chuck Grassley (R-Iowa) ), Dianne Feinstein (D-Calif.), Ben Sasse (R-Neb.), Raphael Warnock (D-Ga.), John Boozman (R-Ark.), Amy Klobuchar (D-Minn.), Thom Tillis ( RN.C.), Tim Kaine (D-Va.) Et Josh Hawley (R-Mo.).

Le projet de loi soutient que les récents accords de normalisation « ont le potentiel de transformer fondamentalement l’environnement sécuritaire, diplomatique et économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) », ainsi que « d’intensifier les efforts vers une solution à deux Etats ». Le projet de loi imposerait un mandat de cinq ans au Département d’Etat et à l’Agence américaine pour le développement international afin d’élaborer et de soumettre au Congrès une stratégie annuelle d’élargissement et de renforcement des accords d’Abraham, grâce à des efforts comprenant une coopération culturelle, économique et sécuritaire ainsi que des projets, pouvant contribuer aux efforts de normalisation.

Il faudrait également que le gouvernement fédéral examine comment les bailleurs de fonds internationaux, les institutions et les pays partenaires ainsi que les fonds d’investissement existants et d’autres programmes du gouvernement américain peuvent être utilisés pour promouvoir la normalisation. La législation oblige le Département d’État à envisager des options pour créer un programme d’échange interparlementaire pour les membres du Congrès, la Knesset et les organes parlementaires des Etats arabes concernés, et à examiner la création d’un « Centre abrahamique pour le pluralisme » afin de rassembler des universitaires pour combattre l’extrémisme politique et leurs religieux. Le projet de loi oblige en outre le Département d’Etat à soumettre un rapport détaillant les lois anti-normalisation et d’autres sanctions pour avoir exprimé son soutien à Israël dans les pays arabes.

Dans cette optique d’aide et de soutien aux pays ayant souscrit aux accords d’Abraham, cela devrait ouvrir la voie à de belles perspectives pour le Royaume qui en bon élève avait déjà dans le cadre du programme Millenium Challenge Corporation initié par Georges W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001, bénéficié de près de 700 millions de dollars afin de lutter contre le terrorisme et l’obscurantisme.