La première étape de « Charjah Cultural Honor Forum », le 4 avril au Maroc

Le Département de la Culture de Charjah a annoncé le lancement des activités du « Charjah Cultural Honor Forum » au Maroc le 4 avril prochain.

Le forum débutera au Maroc en rendant hommage à l’écrivaine Hassnaa Daoud pour « ses initiatives et en tant que chercheure et conservatrice de la bibliothèque Daoudia, et de l’histoire moderne et contemporaine de la ville de Tétouan, en particulier, et de l’histoire du Maroc, en général », a déclaré le chef du Département, Abdullah bin Mohammed Al Owais.

Initié par Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du conseil suprême des Émirats arabes unis et émir de Charjah, ce forum s’assigne pour objectif d’honorer les personnalités qui ont contribué à la promotion de la culture arabe contemporaine, a souligné Al Owais.

Le « Charjah Cultural Honor Forum » représente « une continuation des efforts culturels de l’émirat de Charjah, qui a remporté plusieurs titres culturels, dont la capitale de la culture arabe, la capitale de la culture islamique et la capitale mondiale du livre », a-t-il ajouté.