Nike a poursuivi la marque de streetwear MSCHF pour une collaboration avec le chanteur Lil Nas X après la sortie des «Satan Shoes» (chaussures sataniques) sur mesure. Il s’agit d’une paire de baskets Nike modifiées contenant une goutte de sang humain.

Nike a déclaré dans le procès que MSCHF avait enfreint et dilué sa marque avec des chaussures noires et rouges sur le thème du diable, qui ont été mises en vente en ligne lundi.

Le chanteur Lil Nas X a collaboré avec MSCHF pour créer les chaussures, qui sont des Nike Air Max 97 modifiées et comportent un pendentif pentagramme et une référence à un verset de la Bible, Luc 10:18 – « J’ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel ».

Les chaussures sont liées à une chanson et à une vidéo, Montero (Call Me By Your Name), qui montre Lil Nas X tournoyant sur les genoux du diable.

Les chaussures, disponibles à partir de lundi, seront limitées à 666 paires, vendues au détail à 1 018 dollars et contiendront «60 cc d’encre et une goutte de sang humain».

Nike s’est totalement désolidarisé de ces chaussures. Dans sa plainte déposée devant le tribunal fédéral de New York, la société a déclaré que les chaussures avaient été produites «sans l’approbation et l’autorisation de Nike» et qu’elles n’étaient «en aucun cas liées à ce projet».

«Il existe déjà des preuves de confusion et de dilution importantes sur le marché, y compris des appels au boycott de Nike en réponse au lancement des Satan Shoes de MSCHF sur la base de la croyance erronée que Nike a autorisé ou approuvé ce produit», indique le procès.

Nike a demandé au tribunal d’empêcher immédiatement MSCHF d’exécuter les commandes pour les chaussures et a demandé un procès devant jury pour demander des dommages-intérêts.

Les chaussures ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, relançant le débat sur les images sataniques dans la musique. Le basketteur Nick Young a évoqué le grand succès de Lil Nas X lorsqu’il a écrit: «Mes enfants ne chanteront plus jamais Old Town Road».