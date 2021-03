Accès des titulaires du doctorat et d’Alimiya à la profession d’Adoul: « problème définitivement réglé »

Le problème d’accès de la dernière promotion des titulaires du doctorat et du diplôme « Alimiya » à la profession d’Adoul « a été définitivement réglé », ont indiqué le ministère de la Justice et l’Instance nationale des adouls.

Dans un communiqué conjoint à l’issue d’une réunion, lundi, du ministre de la Justice Mohamed Ben Abdelkader avec le bureau exécutif de l’Instance présidée par Mohamed Sassioui, les deux parties ont loué la décision du bureau d’accorder les mêmes facilités que celles offertes à la promotion 2018 en termes d’accès à la profession d’Adoul.

Il a été également convenu de mettre sur pied une commission mixte composée de cadres du ministère et de membres de l’Instance nationale des Adouls, pour veiller à l’examen du projet de révision de la loi régissant la profession et les questions y afférentes.

Les deux parties ont en outre fait part de leur détermination à poursuivre l’action avec le même esprit de confiance, de collaboration et de coordination, selon une approche empreinte de dialogue et de communication, afin de résoudre tous les problèmes et consolider les liens de partenariat sur les questions d’intérêt commun, au service de la profession.