Stratégie et armement militaires : Le Royaume dans le top cinq des pays africains

Au point de vue armement, le Maroc est classé 53e sur 140 pays au classement du site américain Global Firepower, spécialisé dans les données militaires mondiales qui livrait sa mise à jour du rapport du 03/03/2021.

Le classement final de Global Firepower utilise plus de 50 facteurs individuels pour déterminer le score PowerIndex (« PwrIndx ») d’une nation donnée avec des catégories allant de la puissance militaire et des finances à la capacité logistique et à la géographie. Le Royaume détient un score PwrIndx * de 0,8739 (un score de 0,0000 est considéré comme «parfait»).

Cette formule permet à des nations plus petites et plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec des nations plus grandes et moins développées et des modificateurs spéciaux, sous forme de bonus et de pénalités, sont appliqués pour affiner davantage la liste annuelle.

Nos Forces Armées Royales (FAR) se distinguent par rapport à leurs rivales régionales plus par la qualité de leur armement que par la quantité. Les FAR quant à cette dernière excellent côté humain et forces terrestres. Les chars occupent la dixième place mondiale avec plus de 3000 tanks, la treizième place pour ce qui est des véhicules blindés 8000, la quinzième place quant à l’artillerie automotrice, vingt-cinquième place pour les lance-missiles et la 49ème place pour l’artillerie remorquée.

Par ailleurs au classement de l’effectif militaire actif total, le Maroc est dix-huitième avec 310 000 hommes. Deux pays arabes le devancent, l’Arabie saoudite (480 000) et l’Egypte (400 000). Il a en outre un personnel de réserve constitué de 150 000 hommes et femmes, 50 000 paramilitaires, un effectif total disponible (1 706 594) qui fait de lui le 36ème pays au monde.

Près de 41% de la population du Royaume est apte au service. Par ailleurs, sa flotte d’hélicoptères le classe à la 49ème place et ses avions toutes catégories confondues (offensif, de combat, de transport ou de défense…) à la 40ème place.

Voilà pour ce qui est des rapports de force à chacun ses options militaire de combat ou de défense, le Maroc excelle dans certains domaines où il est en avance par rapport à des rivaux régionaux ou pâtit en d’autres. Mais toujours est-il que nos FAR, mondialement se défendent plus qu’honorablement et se distinguent par la qualité de l’armement et leurs stratégies de frappe et de défense. Au classement africain il figure dans le top cinq derrière l’Egypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigéria.